Fagy volt Csíkban

SZAVAZHATUNK A NAGY EGYE­SÜLÉS LOGÓJÁRA. Románia jövő évi centenáriumára logó is készül, kiválasztásába bárki beleszólhat: a művelődési minisztérium honlapján közzétett ábrákra vasárnapig bárki leadhatja szavazatát. Összesen 13 arculati terv közül lehet választani, de az internetes közönségszavazás csak 25 százalékban számít a pontszámba, a szakmai zsűri véleménye pedig 75 százalékot nyom a latban. A logók között van, amelyik Brâncuși A csók című szobrát idézi meg, és van, amelyik a pop art-ra hajaz. Több javaslatban visszatér a zászló és a kokárda, a trikolór mindegyikben. A logókhoz tartozó szlogenekben gyakran használják az „együtt” kifejezést. Vannak izgalmas ötletek is, például az egyik tervben az szerepel, hogy a logót, ami egy 100-ast jelképez, kivetítik a parlament épületére, és egy honlapra bárki beírhatja a nevét és kívánságát, ami valós időben bele fog épülni a logóba. Az arculati tervek javaslatokat is megfogalmaznak arra vonatkozóan, hogy milyen üzenetet képviseljen a jövő évi centenárium. Az egyik terv például békés, pozitív üzenetekre élezné ki a kommunikációt, mellőzné a Nagy-Románia használatát. (Maszol)