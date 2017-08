Őszi sokadalom

A kézdivásárhelyi városünnep mai programja: 8 órától öregfiúk emlékserlege a Sinkovits Stadionban; 10 órától várostörténeti konferencia: Kézdivásárhely, az 590 éves város – az Incze László Céhtörténeti Múzeumban; a Pityókafesztivál megnyitója és főzőverseny a Molnár Józsiás parkban; a vásárban fazekasság, kézművesség bemutatása Budău Ionuț fazekasmesterrel, esztenabemutató Solomon Nicolae juhásszal (füstölt/szárított hús, túróspuliszka-gombóc, juhsajt, berbécssütés nyárson), fonókiállítás; 11 órától az Ifjúsági téren a Gábor Áron parkban A szerelem kémiája – érzelmi és szerelmi molekulák – előadó: dr. Mara Gyöngyvér egyetemi docens (Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar); XVII. Fúvószenekari Találkozó – a kézdivásárhelyi Tanulók Klubja fúvószenekarának műsora a Molnár Józsiás parkban; a Gábor Áron téri színpadon óvodások fellépése; 12 órától a fúvóstalálkozón fellép: a Rétyi Kovács András Fúvósegyesület koncert-fúvószenekara, a Barátosi Ferencz Ernő Református Fúvósegyesület zenekara, az uzoni Atlantis fúvószenekar, Zágon fúvószenekara, Bükszád fúvószenekara; az Ifjúsági téren Laborkukac – érdekes kísérletek a Sapientia EMTE biomérnöki tanszékével, előadó: dr. Miklóssy Ildikó egyetemi adjunktus (Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar); a Refo 500 sátornál Luther, asztali beszélgetések – Marosán Csaba kolozsvári színművész egyéni előadása; 13 órától az Ifjúsági téren Labkids – innovatív fiatalok; 14 órától a Refo 500 sátornál Láthatatlan színház – Élményszínház: különleges lelki élmény bekötött szemmel; az Ifjúsági téren Rio 2016 – Oláh Attila paralimpikon előadása; a sportcsarnok előtti téren Népzene és néptánc: Junii Covăsneni Néptáncegyüttes, Iancu Dinu Sălăjanu; 15 órától a Vigadó előtti téren utcazene: Old Rip’s RT; az Ifjúsági téren Fantomatika: Sárosi Mátyás Zsolt és Szabó Kriszta előadása; 15.45-től utcazene: Dark Soul Brothers; 16 órától az Ifjúsági téren TUDEK-előadások; a színpadon az Apor Péter Szaklíceum Fergettyű néptánccsoportjának mezőségi néptáncműsora; 16.15-től utcazene: Amnézia; 16.30-tól a Bod Péter Tanítóképző Gyöngyvirág tánccsoportjának néptáncműsora: felcsíki táncok és leányos avagy körtánc; 16.45-től utcazene: Youngsters; 17 órától az Ifjúsági téren Szerelmi tanácsok elődeinktől: Marosán Csaba előadása (12 év alatt nem ajánlott); 17.15-től utcazene: Badclinton; 18 órától a Vigadó Galériában könyvbemutató: Háromszéki rock’n’roll, Demeter Elemér új könyve; utcazene: Veress Hunor és zenekara; 19 órától a sportcsarnok előtti téren Dumaszínház: Ionuț Rusu. Esti koncertek a színpadon 19 órától The Crazy Plumbers, 20.30-tól Lilla és a Napoleon Boulevard, 23 órától Intim Torna Illegál. A sportcsarnok előtti téren 20 órától Emil Lassaria & Caitlyn, 21 órától Andreea Bălan & Band. A Molnár Józsiás parkban 21 órától Urbanizé Garden: Statik, Project X: DJ Dark, DJ Trevor, DJ Blue Light, Chris.su, Partybusta (belépős koncertek).

Vasárnap: 11 órától újkenyér vasárnapi istentisztelet a református templomban; az Ifjúsági téren 11 órától Zöld játékok a Zöld Nap Egyesület szervezésében, 13 órától Egy és fél láb: Beszélgetés Keresztes Zsolttal (Kercsóval), 14 órától Külföldi tapasztalattal itthon: Beszélgetés Lukács Csabával, a Belly Food tulajdonosával, 15 órától Milyen az erdélyi celeb? – beszélgetés és dedikálás Dezső Bencével, 16 órától Mutass jó példát! – a Nőileg magazin programjának bemutatója. A Refo 500 sátornál 13 órától közös éneklés a Református Kollégium ifjúsági zenekarával, 15 órától Nyílt IKE alkalom, téma: Családias otthon, otthonos egyház. Utcazene a Vigadó előtti téren: 15 órától Youngsters, 15.45-től Amnézia, 16.15-től Demeter Elemér és Kudelász Gyöngyi, 16.45-től Bad­clinton, 17.15-től White Betty, 18 órától Old Rip’s RT, 18.30-tól Dark Soul Brothers. A Vigadó előtti téren 13 órától MI vagyunk a TÉRen: a Háromszéki Közösségi Alapítvány szervezésében, benne rajzverseny gyermekeknek és a MiniSnaps gyermekkórus zenés előadása, valamint a kampánydal eléneklése, 19 órától salsa a helyi salsásokkal. Koncertek a Gábor Áron téri színpadon: 17.30-tól Zöldi Lara, 18 órától Ego Sum, 19.30-tól Vastag Csaba és zenekara,21.30-tól Magna Cum Laude. A Borudvarban 20 órától fellép a Perkő Néptáncegyüttes, 23 órától Pribojszki Mátyás. 23 órakor a főtéren tűzijáték zárja a rendezvénysorozatot.



Fotós ünnep

A sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonja előtti sétányon vasárnap 14 és 20 óra között háromszéki fotóklubok és független alkotók részvételével szabadtéri fotókiállítással ünneplik a magyar fotográfia napját (augusztus 29.).



Templomszentelő

Vasárnap, újkenyér ünnepén 13 órától szentelik fel Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai új református templomot, pontosan hat évvel az alapkőletétel után, a Reformáció 500. évében. Az ünnepi hálaadó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szolgál. Az ünnepségen fellép a Pro Musica Kamarakórus Sipos Zoltán vezetésével. Közreműködik: Lőfi Gellért, Mihály Imola és Incze Melinda. Az ünnepséget szeretetvendégséggel zárják.



Nyílt nap a Sepsi Arénában

A Sepsiszentgyörgy határában nemrégiben átadott Sepsi Aréna ma nyílt kapukkal várja a nagyközönséget. A nyílt nap 12 órakor kezdődik és 20 órakor ér véget, a túrák 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 órakor indulnak, a szervezők nem ajánlják egy turnusban több mint 40 ember részvételét. Előzetesen bejelentkezni az office@rekreativ.club e-mail-címen lehet névvel, a résztvevők számával és a túra időpontjával, ugyanakkor a helyszínen is lehet regisztrálni. A MultiTrans különjáratokat indít a városból az Arénához minden turnus előtt fél órával. A különjárat a végállomásról, a Gólya utcából indul, majd a következő megállókat érintve érkezik az Arénába: Stadion, Domb utca, tervezőintézet, Lábas Ház, belvárosi református templom, söröző (Transilvania Bank). Ez az utolsó megálló, utána a busz letér a megszokott útvonaláról. Az Aréna-túrák a főbejárattól indulnak, ez a gyülekezési pont.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 12 órától A mogyoró-meló 2. (kanadai–amerikai–dél-koreai családi animációs film, 92 perc, 2017) román szinkronnal; 12.15-től Az Emoji-film (amerikai animáció, 86 perc, 2017) román szinkronnal; 14.30-tól RAID – A törvény nemében (francia–belga akcióvígjáték, 2016) román felirattal; 14.30-tól Üdvözlet Fukushimából (német dráma, 104 perc) román felirattal; 16.30-tól A mogyoró-meló 2. (kanadai–amerikai–dél-koreai családi animációs film, 92 perc, 2017) román felirattal; 17 órától Neruda (spanyol–francia–chilei–argentin–amerikai életrajzi film, 107 perc, 2016) román felirattal; 18.30-tól Barry Seal: A beszállító (amerikai thriller, 114 perc, 2017) román felirattal; 19 órától A halott ország (román történelmi dokumentumfilm, 88 perc, 2017); 20.45-től Annabelle 2: A teremtés (amerikai horror, 109 perc, 2017.) román felirattal; 21 órától Anyák elszabadulva (amerikai vígjáték, 89 perc, 2017) román felirattal.

Vasárnap: 12 órától A mogyoró-meló 2. (kanadai–amerikai–dél-koreai családi animációs film, 92 perc, 2017) román szinkronnal; 12.15-től Az Emoji-film (amerikai animáció, 86 perc, 2017) román szinkronnal; 14 órától RAID – A törvény nemében (francia–belga akcióvígjáték, 2016) román felirattal; 14.30-tól Neruda (spanyol–francia–chilei–argentin–amerikai életrajzi film, 107 perc, 2016) román felirattal; 16.30-tól A mogyoró-meló 2. (kanadai–amerikai–dél-koreai családi animációs film, 92 perc, 2017) román felirattal; 17 órától A halott ország (román történelmi dokumentumfilm, 88 perc, 2017); 18.30-tól Üdvözlet Fukushimából (német dráma, 104 perc) magyar felirattal; 18.30-tól Barry Seal: A beszállító (amerikai thriller, 114 perc, 2017) román felirattal; 21 órától Anyák elszabadulva (amerikai vígjáték, 89 perc, 2017) román felirattal; 21.15-től Annabelle 2: A teremtés (amerikai horror, 109 perc, 2017) román felirattal.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942); csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (telefon: 0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (telefon: 0267 360 015); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

FALUNAP. Szotyorban ma tartanak falunapot sporteseményekkel, vetélkedőkkel, zenés és táncos előadásokkal, koncertekkel. A napot tűzijáték és utcabál zárja. Vasárnap 9.30 órától Eresztevényben kopjafát avatnak Alsónána és Szotyor testvértelepülési kapcsolatának szentesítésére, 11 órától hálaadó istentisztelet a szotyori református templomban.

KÖNYVTÁR. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár értesíti az érdekelteket, hogy ma 9–13 óráig a beiratkozás ingyenes, és késedelmi díj nélkül lehet visszavinni a könyveket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket hétfőn 12–20 óráig Bereckben gyűjti.