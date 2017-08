Imperial Wet–Sepsi Futsal 9–1 /(2–0/ (Teremlabdarúgás)

Óriási zakóba szaladt bele a Sepsi Futsal, amely csütörtökön kora este a Csíkszeredai Imperial Wet vendégeként kapott ki a 2017–2018-as I. ligás teremlabdarúgó-bajnokság nyitó mérkőzésén. A végig magabiztosan játszó hargitai alakulat a zöld-fehérek egykori játékosa, Pavel révén már az 5. percben megszerezte a vezetést, az első félidő végére pedig Birtalan találatával már kétgólos hátrányban volt a sepsiszentgyörgyi csapat. A 30. percre már 7–1-re vezetett Szőcs Loránd csapata, a vége pedig 9–1 lett. A Sepsi Futsal gólját a 25. percben Bende jegyezte. Kínos kezdés volt ez csapatunk részéről, de bízunk abban, hogy a folytatás jobb lesz. Fel a fejjel, fiúk, és hajrá, Sepsi Futsal!

– Számítottunk arra, hogy nehéz meccsünk lesz – nyilatkozta Farkas Attila, a zöld-fehérek edzője. – Az első félidőben még bírtuk fizikailag, volt két ziccerünk is, amiből az egyiket illett volna berúgni. A másodikban rengeteg hibát követtünk el, amit a csíkszeredaiak ki is használtak. Ekkor is volt helyzetünk, de csak egy gólt tudtunk szerezi – tette hozzá a tréner.

A pontvadászat következő fordulójában a Sepsi Futsal a Galaci United együttesét fogadja, míg az Imperial Wet a bajnoki címvédő Déva otthonába látogat. (t)