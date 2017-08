Kettős vereséggel búcsúzott az FC Viitorul (Labdarúgás)

A román bajnoki címvédő FC Viitorul és az előző idényben a magyar bajnokságban ezüstérmes Videoton FC is 4–0 arányú vereséget szenvedett az Európa-liga playoffkörének visszavágó mérkőzésén. Előbbi az osztrák bajnok Red Bull Salzburg otthonában, míg utóbbi hazai környezetben a szerb bajnok Partizan Beograd csapatától kapott ki.

Az FC Viitorul már a playoffkör első mérkőzése után komoly akadályt állított maga elé, amikor hazai közönség előtt 3–1 arányban maradt alul az osztrák csapattal szemben. A román csapatnak csütörtök este sem volt esélye, a Salzburg már a 7. percben gólt szerzett, majd előnyüket az első félidő vége előtt kettőre növelték. A házigazdák a szünet után sem adtak okot az örömre a Gheorghe Hagi irányította csapatnak, hiszen újabb két találatot jegyeztek, amivel magabiztosan jutottak az Európa-liga főtáblájára. A román klubcsapatok közül csak az FCSB maradt talpon, amely az Európa-liga G-csoportjában folytatja szeptemberben, akárcsak a cseh FC Viktoria Plzen, az izraeli Hapoel Beer-Sheva és a svájci FC Lugano.

A Videoton FC a gól nélküli első mérkőzést követően nagy reményekkel vágott neki a visszavágónak, viszont a szerbek rövid idő alatt eloszlatták ezeket, hiszen már a 35. percben 3–0-ra vezettek. A 47. percben Juhász Roland megkapta második sárga lapját is, így a magyarok emberhátrányban fejezték be a találkozót, és a hajrában még egy gólt is kaptak. A Videoton FC Partizan Beograd elleni vereségével véget ért a magyar csapatok európai kupaszezonja, sőt, magyar klubcsapat 2012 óta nem szerepelt BL- és El-főtáblán.

Eredmények: Red Bull Salzburg–FC Viitorul 4–0 (gólszerzők: Baddur 7., Gulbrandsen 38., Berisha 52. – tizenegyesből, Haidara 88.), Videoton FC–Partizan Beograd 0–4 (gólszerzők: Tawamba 6., S. Soumah 24., U. Đurđević 35., 87.). (miska)