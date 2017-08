Képregényhavilap a láthatáron

A két kézdivásárhelyi fiatal képzőművész hiányolta a képregényt Erdélyben, ezért úgy döntöttek, képregény-havilapot indítanak. Címét, a Fantomatikát Stanislaw Lemtől kölcsönözték, az ő egyik írásában olvastak róla először, és holografikus világot, mesterségesen kreált valóságot jelent. A Fantomatika Kiadót egy évvel ezelőtt, 2016 szeptemberében Szabó Kriszta és Sárosi Mátyás Zsolt alapította Kézdivásárhelyen. Azóta a képregény első számainak megrajzolásával, a honlap elkészítésével, a kiadási folyamat megtervezésével s a további adminisztrációs tevékenységekkel foglalkoztak.



Ötlettől a megvalósításig

A kiadó beindítása, a hivatalos ügyek intézése Kriszta feladata. Ő készíti elő a történeteket párbeszédes, jelenetes formába, a megrajzolás előtt még alaposan átbeszélik Mátyással, aki egy-két napot is dolgozik egy oldal elkészítésén. A rajzolást gyakran kutatás előzi meg, fényképeket, vázlatokat készítenek helyszínekről, emberi gesztusokról, arckifejezésekről. A szkennelés, a lapszerkesztés ugyancsak Kriszta dolga, a reklámfilmecskéket Mátyás rajzolja és Kriszta vágja össze, de az ötletek leginkább Mátyástól származnak. Rengeteg segítséget kapnak a barátoktól, akik weboldalt készítettek nekik, véleményezik, kijavítják a lapot, zenével látják el a filmecskéket, marketingtanácsokat adnak, és általában lelkesítik a két alkotót.

A működtetés azonban hatalmas munkát igényel, tisztában vannak, két ember képtelen ezt hosszú távon sikeresen végezni. Éppen ezért felhívást intéznek a közönség felé, kiforrott alkotókat keresnek, akik társaik lehetnek a képregényírásban-rajzolásban.

Erdélyben nincs hagyománya a képregényeknek, bár például Deák Ferenc és Rusz Lívia is rajzolt képregényeket, amelyek különböző gyermeklapokban jelentek meg, de képregény-lapkiadás a szó elterjedt értelmében ez idáig nem létezett nálunk. A kiadó kitűzött célja, hogy csak eredeti, helybéli alkotók által készített képregényeket publikáljon.

A lapot Erdélyben és Magyarországon kívánják forgalmazni, Erdélyben a Székelyhon lapkézbesítő hálózata juttatja el az olvasókhoz, Magyarországon még folyamatban vannak a tárgyalások. Ha mindez már gördülékenyen működik, és úgy érzik, van érdeklődés, románul is kiadják, és román nyelvterületen is forgalomba hozzák.



Képregény mint művészet

Az utóbbi időben rengeteg kassza­siker film készült képregények alapján, az erdélyi fiatalok tudnak a külföldi képregénykultúráról, és az sem kizárt, hogy az erdélyiek szeretnének képregényt olvasni, de nincs mit. Mivel az alkotók úgy érzik, hogy a szuperhősös képregények mennyi­sége elsöprő, a téma kiaknázott, ezért a kiadónak nem szándéka ebbe az általánosan ismert képregényáramlatba tartozni. Az alkotási formát mint művészeti ágat szeretnék gyakorolni, ragaszkodnak hozzá, hogy az általuk megjelentetett történetek alkotóik világról formált igaz és őszinte véleményét, rémlátásaikat, reményeiket, örömeiket és ezzel kapcsolatos átgondolt ötleteiket mutassa meg. Külföldön a képregények a popkultúra részét képezik, és hatalmas az olvasótáboruk. A kiadó megalapítói szívesen látnák, ha kezdeményezésük egy közösség találkozási pontja lenne, szándékukban áll képregényalkotó versenyeket szervezni, bemutatkozási lehetőséget nyújtani a fiatal nemzedéknek. A képregény átmenetet képez a gyerekek számára kiadott képeskönyvek és a felnőtteknek szánt szöveges kötetek között, kiváló médium az olvasás megszeretésére, főképp vizuálisan túltelített világunkban, amelyben minden információhoz kép is társul.