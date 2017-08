Itt él, gyere, nézd:

három híres holló,

bagoly, denevér,

ereszeket sodró,

itt él, gyere, nézd,

három híres holló!



Mit ér, mit is ér,

ha üres a hordó:

bagoly, denevér

meg a három holló,

mit ér, mit is ér,

ha üres a hordó!



Menjünk tova tán

Bonifác fogatán,

hajrá, szekerünk száguld:

Isten, könyörülj

rajtunk, gyönyörű

vágtánkkal is imádunk!