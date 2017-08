Jobb gazda az állam? (Lefejezik a magánnyugdíjalapot)

Ezt tegnap Mihai Tudose kormányfő jelentette be, és azzal indokolta a döntést, hogy a pénzügyminisztérium elemzései szerint a kötelező magánnyugdíjalapok hozama gyengébb, mint az első pilléré, azaz az állam jobban gazdálkodik a rábízottakkal, mint a második pillér magánmenedzsmentje.

A kormányfő magyarázata szerint nagyobb hozamot biztosítana, ha a második pillérhez való hozzájárulás egy részét – 2–3 százalékot – átköltöztetnék az első pillérbe. Ezt azért tennék meg, mert így a leendő nyugdíjasok nagyobb nyugdíjat kaphatnak. Mihai Tudose hangsúlyozta: nem áll szándékukban felszámolni a nyugdíjrendszer második pillérét, „ami már ott van, az ott is marad, csak azt vizsgáljuk, hogy nem lenne-e jobb több pénzt utalni az első pillérbe”.

A magánnyugdíjalaphoz való kötelező hozzájárulást kilenc éve vezették be, jelenleg a bruttó bérek 5,1 százalékát irányítják az úgynevezett második pillérhez, amely beruházásokkal próbálja növelni a hozzájárulások értékét; ezt az arányt akarja a kormány 2,5 százalékra csökkenteni. A kiszivárgott hírek szerint a nyugdíj-hozzájárulások átterelését sürgősségi kormányrendelettel, két héten belül rendeznék.

A magánnyugdíjalapok kezelőinek egyesülete közleményben reagált Tudose bejelentésére: tárgyalási időpontot kértek a kormányfőtől az állami szervek által elvégzett elemzések és a tervezett változások hétmillió nyugdíjast érintő lehetséges hatásainak megvitatására; kérik egyúttal az elemzés nyilvánosságra hozatalát is.

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság is válaszolt: mivel Marian Ciolacu tárca nélküli kormányfőhelyettes az állami szerv elemzésére hivatkozva jelentette ki, hogy a második pillér „nem éppen okés”, a hatóság közleményben szögezi le, hogy a nyugdíjalapok második pillére szilárd, pozitív mérlegű, erről bárki meggyőződhet, aki a pénzügyi felügyelet honlapján közzétett elemzést elolvassa.