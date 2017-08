Kilőhetnek 145 medvét

145 medve kilövésére ad ki engedélyt Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter. Ezt ő maga jelentette be tegnap, és hozzátette, hogy elhatározása szilárd, nem fogják eltántorítani tőle az állatvédők várható tüntetései, mert a medvék az utóbbi időben valós veszélyt jelentenek a lakosságra nézve.

A miniszter asszony egy ploieşti-i környezetvédelmi rendezvényen vett részt, és közölte, hogy kinevezését megelőzően nemhogy nem rendezték a medvekérdést, hanem bizonyos korlátozásokat vezettek be. „Így jutottunk abba a helyzetbe, hogy a medvék megtámadják a gazdaságokat és az embereket, és valahányszor bekapcsoljuk a tévét, azt látjuk, hogy az illető a sürgősségen van. Nem nézhetjük ezt közömbösen. A nagy húsevők, konkrétan a medvék száma Romániában meghaladja a 7000-et, és volt bátorságom meghozni a kilövésükre vonatkozó döntést, amelyet nagyon jól megtárgyaltam a civil szervezetekkel és az érintett önkormányzatokkal” – nyilatkozta. „Ez nem vadászat lesz, hanem közbelépés az emberélet védelmében, bármit is mondanak mások, és bármennyi tüntetést szerveznek. A leginkább érintett megyék – Kovászna, Hargita és Maros – önkormányzatai támogatnak, megvan minden jóváhagyás a többi hatóságtól, még a Román Akadémia is mellettünk áll” – jelentette ki. Hozzátette: a rendeletet országos szinten adják ki, nem a megyéknek, és 145 nagy húsevő kilövését engedélyezi az év végéig. Ezt a számot egy szakmai tanulmány alapján állapították meg.