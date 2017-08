Magyar–holland diplomáciai háború

A holland nagykövet kijelentése miatt Magyarország meghatározatlan időre konzultációra hazarendeli Hollandiába akkreditált nagykövetét – jelentette be tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Hollandia budapesti nagykövete a diplomáciai szokásokat semmibe vevő, azokat messze túllépő, Magyarországot méltóságában és szuverenitásában sértő nyilatkozatot tett, amelyhez hasonló eset ritkán fordul elő. A dolog súlya miatt diplomáciai lépéseket kellett tenni – jelentette be Szijjártó. Hozzátette: arra utasítja a rendkívüli ügyvivőt, hogy hétfőn a holland külügyminisztériumban a lehető leghatározottabban utasítsa vissza a Magyarországot ért rágalmakat és megalapozatlan kijelentéseket, valamint kérjen magyarázatot arra, hogy mik állnak a kijelentések hátterében, a holland nagykövet központi mandátum alapján vagy saját elhatározásából cselekedett-e így.

A diplomáciai konfliktus előzménye az, hogy Gajus Scheltema, Hollandia távozó magyarországi nagykövete a 168 Órának azt mondta a muszlim terroristákról, hogy „ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány.” Scheltema szerint Orbán Viktor és pártja marxista világlátás szerint működik: Magyarországon „csak pró és kontra álláspont lehetséges, valaki vagy velünk van, vagy ellenünk”.

Szijjártó Péter már csütörtökön azt mondta, hogy a távozó nagykövetet nem látják szívesen többé a külügyminisztériumban. Tegnap hozzátette, hogy ha Hollandia nem kér elnézést, akkor további politikai és diplomáciai lépéseket is tesz a magyar kormány.

„Nyilvánvaló, hogy semmiféle kapcsolat nem áll fenn a terrorizmus és a magyar kormány fellépése között. Ez fel sem merül” – jelentette ki Bert Koenders holland külügyminiszter tegnap Hágában a holland minisztertanács ülése előtt tett nyilatkozatában. Koenders Szijjártó bejelentésére reagált ebben a formában. A holland miniszter úgy vélekedett, nem tudja elképzelni, hogy Gajus Scheltema távozó holland nagykövet a diplomáciai feszültséget kiváltó interjúban az említett utalást „így akarta mondani”. Hozzátette, a megjelent kijelentések nem tükrözik kormánya álláspontját. Koenders azt is értésre adta, hogy túlzó intézkedésnek tartja Szijjártó Péter döntését. Hozzátette, nem tudja, hogy bocsánatot fog-e kérni az eset miatt, de úgy vélekedett, nem szabad, hogy elhatalmasodjon a diplomáciai ellentét a két ország között.