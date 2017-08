Bajkeverők a kormánynál

És mintha nem lenne elég bajnak az igazságszolgáltatás politikai alárendelésére tett kísérlet, máris itt a következő: akárhogy tagadták és cáfolták korábban a kormánykoalíció részéről, mégis nekimennek a nyugdíjrendszer második pillérének, és bár a tegnapi nyilatkozatokból nem derült ki, hogy pontosan mit terveznek, alapos a gyanú, hogy nem az emberek jóléte és jövőbeli biztonsága érdekli a döntéshozókat, ahogy ezt szeretnék velünk elhitetni, hanem azt a pénzt akarják behajtani az egyre nagyobb hiánnyal küzdő államkincstárba, amely jelenleg nem oda megy. Két fronton is támadásba lendült tehát a hatalmi gépezet, és minél nyomatékosabban bizonygatják, hogy csak az állampolgárok érdekeiben cselekednek, annál idegesebb a fogadtatás. Úgy látszik, a Dragnea–Tăriceanu páros még mindig nem fogja fel, hogy nekik már akkor sem hisznek, ha esetleg éppen igazat mondanak. Talán olyan vezetőktől el lehetne fogadni a jóhiszeműséget, akiknek nem fűződik közvetlen érdekük az igazságszolgáltatás megtérdeltetéséhez, de tudjuk, hogy nálunk nem ez a helyzet. Hiába kezdenek bármihez, a lakosság nagy többsége nem bízik bennük – és arra sem igen tudnak hivatkozni, hogy őket választották, hiszen a szavazásra jogosultak alig 16 százalékának köszönhetik, hogy megnyerték a választásokat (vagy inkább az urnáktól távol maradó 60 százaléknak), azóta pedig a programot is újraírták... Ha nem ez a korrupt és hazug szociálliberális érdekszövetség kormányozná az országot, hanem egy tisztességesebb csapat, az energiák nem az ellenállásra használódnának el, és érdemes lenne megfontolni a javasolt változtatásokat – elvégre biztos, nem tökéletes az igazságszolgáltatás Romániában, a nyugdíjrendszer pedig valóban gondokkal küzd. A bírák és ügyészek is emberből vannak, tévedhetnek, lehetnek elfogultak, követhetnek el túlkapásokat, értelmezhetik félre a törvényt (magyar ügyekben következetesen meg is teszik), és a jogi, szervezési kereteken is akadhat javítanivaló, még a miénknél stabilabb, normálisabb államban is. Ugyanígy a nyugdíjalapok kezelését is lehetne jobban végezni, ehhez kétség nem fér. Csakhogy kormányunknak nem csupán az erkölcsi hitele, hanem láthatóan a szakértelme is hiányzik, hiszen nem ott próbál olajozni, ahol a legjobban csikorog, például a bíróságok zsúfoltságán vagy a speciális nyugdíjakon. Talán egyszer erre is sor kerül. Addig azonban marad a konfliktus a hatalom és a polgárok között.



szombat 07:58

barcsay

1758 hozzászólás 2017. augusztus 26.szombat 07:58

Meddig mehetnek még el a szocik minden az uristent megprobálnak,hogy a minden hájjal megkent Dreagneat államelnőki tisztségben tegyék.Az is látja akinek fogalma a politikához mint nekem es,hogy mit is akarnak Lenin utodai,hogy jót nem az biztos.Hol lennénk ,ha nem sikerült volna Iliescunak és bandájának a hatalmat megszerezni bele sem merek gondolni ,de azzal az akkori tartalékkal no meg a gazdasági ipari fejlesztéssel annyira jól áltunk,hogy kevés volt kommunista orsuágnak adatott meg,no de jőttek a leninfiuk a tőrténelmi pártokat egy bányaszhadjárattal teljesen megsemmiksitették a királyt iliescuék kitessékelték az országból persze mindezt a szoci szimpatizánsokkal akikből ugye annak idején volt elég.Most müvelik tovább még teljesen átveszik az igazságügyi minisztériumot aztán dragneaval az élen bátran előre elvtársak egy szebb jővő felé amitugy hoivnak,hogy KOMMUNIZMUS.Adja isten ugy legyen,ha ezt is megérem nyugodtan hajtom őrők pihenésre a fejem.Ámen.







szombat 09:10

tihi

1626 hozzászólás 2017. augusztus 26.szombat 09:10

Mindenképp szükség van az igazságűgyi törvények módosítására.Bármennyire is elfogult elképzelések alapján próbálkozunk ítélkezni,a bírák felelősségének szükségessége,a közvádló űgyészségek visszakerűlése a végrehajtó hatalom kötelékébe,a kétvezérlésű államigazgatás és igazságszolgáltatás megszüntetése olyan elvárás,ami a demokrácia alapfeltétele.Ezen módosításoknak nincs semmi köze sem ideológiáknak sem politikusoknak ,ezt az állam biztonsága és a népakarat érvényesítése teszi szükségessé ! Eddig majminden országban sikerült megvalósítani,sajnos mi itt is kullogunk,mert ez az ország öntudata nem teszi lehetőve,és még mindig Soros pénzének vazallusai olyan emberek,akik befolyásolni és manipulálni tudják a még mindig leszakadt ország népének egy részét.Mennél később ébredünk,annál később indulunk el a demokrácia és jólét útján !Ezt bizonyítja azon országok kormányainak a hatékonysága is,ahol a Soros irányzat nagyrészt kihalt,ahol a politikai erőviszonyok megaddják magukat az állam és nép közös érdekei előtt !







szombat 14:28

barcsay

1758 hozzászólás 2017. augusztus 26.szombat 14:28

Dik hol járok álmomban mondaná erre a komám.Az igaz,hogy egészen mást fogalmaztam meg ennek a hirnek a nyomán ,de miért nolyan égető ez most mindenki csoválja a fejét na és akkor mi van ,mit akar az a baromarcu igazsagügyminiszter egymagában motyog és sikerölt is felkavarni a kedélyeket ezzel az ugynevezett modositással csak hát erőssen kilog az a bizonyos lóláb vagy csak én látom igy no meg a komám.Szolj hozzámár te is belaba kérlek foglald őssze ahogy te szoktad értelmesen és tőmőren ugy udemeráj modra talán jobban megértenénk a komámmal,mert ezt a pősződős nyelvezetet nem értjük és talán már nem is akarjuk megérteni,hogy vannak kőztünk nagyon sokan akik megértik és őrőmmel nyugtáznak minden okos és zseniális kormányrendeletet most csak a nyugdij kőrüli tánc például no de ez van megoldják a szocik,ha már belevágtak ott kő kővőn nem marad a tőbbi csak zümmőgőkorus a csocso szánból.Gyengébbek kedvéért Puccini Pillangókisasszony cimü operából.







szombat 20:04

Ferencz

13508 hozzászólás 2017. augusztus 26.szombat 20:04

"Ezt bizonyítja azon országok kormányainak a hatékonysága is,ahol a Soros irányzat nagyrészt kihalt,ahol a politikai erőviszonyok megaddják magukat az állam és nép közös érdekei előtt !" Lehetne pár példát kérnem felsorolni, elsősorban ami a Soros irányzat kihalását illeti?







szombat 22:25

tihi

1626 hozzászólás 2017. augusztus 26.szombat 22:25

Több példát lehet felhozni,de nem vagyok hajlandó leckét adni tájékozatlan embereknek,nem is tehetem,mert én csak egy újságcikkre reagáltam,nem tisztem a forumozok kioktatása sem véleményezése..Aki nyomon követi az unió kevésbé aggreált tagországait, már is tudja mely országokra gondoltam.De nagyon sok mindenről lehet vitázni attól kezdve,hogy Soros már 2007-ben felszámolta Magyarországon alapítványát egész a lengyel sorosista alapítványok egy részének a törvényen kivűl helyezéséig!!Egy kifejezetten hangos, sok esetben agresszív kisebbség véleményterrorja áll szemben több ország többségével . Ők a Soros-világ, akik a hírhedt tőzsdespekuláns eltartottjai és bérrabszolgái.Tovább nem taglalom,hagyom ezt a médiára,hisz médiatámogatottságán keresztűl él igazán ez az antidemokratikus mozgalom,mely pártpolitikákat finanszíroz, igazságűgyet manipulál és kormányokat ront-bont és épít !!! Könnyű erre ráismerni,ha magunk körül kicsit is körűl nézünk !!De jobb vakon és süketen....