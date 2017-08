Röviden

USZODA. A sepsiszentgyörgyi uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 után várják.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

CSALÁDI NYUGDÍJASBÁL lesz szeptember 3-án, vasárnap 18 órától a sepsiszentgyörgyi Fehér ló vendéglőben. Telefon: 0740 518 798.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Bereckben, kedden Ojtozban és Kézdimartonosban gyűjti.

ÁRAMSZÜNET. Ma és kedden Bácsteleken a 2-es transzformátorállomás körzetében és Bélmezőn, ma 8–16 óráig 9–12 óráig Bikfalván (1-es, 2-es tr.), Lisznyóban (1-es, 2-es, 3-as tr.) és Uzonban a víztisztító transzformátor körzetében, kedden 9–14 óráig Kálnokon (1-es, 2-es, 3-as tr.) szünetel az áramszolgáltatás.

Könyvbemutatató

42 – ezzel a címmel jelent meg tizenöt év szünet után Peer Krisztián magyarországi költő, forgatókönyvíró, dramaturg új verseskötete, amelynek sepsiszentgyörgyi bemutatóját és a szerzővel való találkozást, portrébeszélgetést a pulzART kortárs összművészeti fesztivál idei kiadásának keretében augusztus 31-én, csütörtökön 18 órára időzítették a Tein Teaházban. A meghívott beszélgetőtársa Fekete Vince költő, műfordító lesz.

Színház

VENDÉGJÁTÉK. A Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház (MKUK) augusztus 30-án, szerdán 19 órától a Kié ez az ország?; 31-én, csütörtökön 19 órától a Halottak napjától virágvasárnapig című darabot játssza a kovásznai művelődési központban. Jegy a városi művelődési ház jegyirodájában vásárolható naponta 9–16 óráig vagy az előadás előtt fél órával 15 lejért. Érdeklődni a 0267 340 394-es vagy a 0744 364 250-es telefonon lehet.

BEMUTATÓ. A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház társulata szeptember 1-jén, pénteken 19 órától tartja a 2017–2018-as évad első előbemutatóját és szeptember 2-án, szombaton bemutatóját a Ioana Păun által jegyzett OMG! – Organisme modificate genetic/Genetikusan módosított organizmusok című előadással. Fellép: Costi Apostol, Alexandrina Ioana Costea, Sebastian Marina, Fatma Mohamed, Elena Popa, Paula Rotar és Abdel Fatahou. Zene és díszlet: Cătălin Rulea. Videó: Vlad Petri. Rendezés és szövegkönyv: Ioana Păun. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában vagy online a www.biletmaster.ro honlapon vásárolhatóak. A jegy ára 15 lej.

Kiállítás

A kovásznai Kádár László Képtárban az idei városnapok keretében szeptember 1-jén, pénteken 18 órakor megnyílik Deák M. Ria és Deák Barna közös kiállítása. A tárlatot méltatja Gazda József műkritikus, közreműködik a Kovászna II. Vajnafalva Református Egyházközség Hozsanna Kamarakórusa, karvezető: Gyerő Katalin.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (telefon: 0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Az erdélyi falurombolás szimbóluma, a valamikori Bözödújfalu római katolikus templomát vissza szeretnék állítani oda, ahová őseink építették. A templom 2014-ben adta meg magát a víz fogságának, a több mint két évtizede vízben álló hírvivő a falurombolás utolsó áldozataként tűnt el. Egy olyan közösséget romboltak le, árasztottak el, amely mind a mai napig példásan tud együtt gondolkodni, ha szeretett szülőfalujukról van szó, amely ugyan már nem létezik, mégis él. A Bözödújfaluból erőszakkal kiköltöztetett lakók minden év augusztus első szombatján hazajárnak találkozni, emlékezni. Egyre kevesebben vannak, akik még jártak a valamikor virágzó település utcáin, de jönnek a gyermekek, az unokák. Olyan egyedülálló történelmi, vallási közösséget szüntettek meg, árasztottak el, amelyben különböző nemzetiségű és vallású családok éltek egymás mellett évszázadokon át, egymást tisztelve és szeretve, példás békességben. Azt szerették volna elérni a diktatúra végrehajtói, hogy örökre elnémuljanak a római katolikus, unitárius, görögkatolikus, ortodox, református és székely szombatosok fohászai, hogy örökre eltöröljék a föld felszínéről ezt a csodát, amely kiemelkedően egyedülálló a történelmünkben. Sokáig úgy tűnt, hogy Bözödújfalu szellemisége az épített öröksége után a tó vizébe fullad. Azonban a római katolikus templom leomlása újra előhozta a valamikori falu lakóiból a példás összetartást, és vallási felekezetre való tekintet nélkül ébredtek rá arra, hogy nem akarnak eltűnni a víz szorításában. Üzenni akarnak a világban szétszóródott honfitársaiknak, hogy él Bözödújfalu szellemisége, a közösség mindent túlélő értéke, a példás összetartozás. Visszaépítik a római katolikus templomot, vissza a vízbe, hogy tovább üzenje: nem lehet erőszakkal elpusztítani azt, amit a Teremtő alkotott. A gyűjtés elindult több mint egy éve, és most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a víztározó egyik műszaki berendezése meghibásodott, ezért le kellett engedni a vizét. Ez a helyzet nem tart sokáig, jövő őszig a víz szintje újból beboríthatja már a templom helyét, most kell cselekednünk és most kell építenünk. A tervek készen vannak, most már csak az anyagi fedezet hiányzik, ami körülbelül 250 ezer eurót jelent. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy erejükhöz mérten járuljanak hozzá a bözödújfalusi római katolikus templom sürgős újjáépítéséhez. Az adományokat a Bözödújfaluért Egyesület gyűjti az alábbi bankszámlákon: Transilvana Bank, Marosvásárhely, Bözödújfaluért Egyesület, cod client: 257338, SWIFT: BTRLRO22, RO86BTRLHUFCRT0257533801(forint), RO73BTRLEURCRT0257533801 (euró), RO26BTRLRONCRT0257533801 (lej). Érdeklődni lehet Szombatfalvi Józsefnél (a falu szülötte, nyugalmazott esperes, az egyesület elnökségi tagja, telefon: 0745 305 264), Sükösd Árpádnál (a falu szülötte, az egyesület elnökségi tagja, telefon: 0036 304 030 068, e-mail: arpad@aon.at), Csibi Attila Zoltánnál (Erdőszentgyörgy város polgármestere, telefon: 0735 735 700, email: attila_csibi@yahoo.com).