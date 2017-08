Hamilton nyert pályafutása 200. futamán (Forma–1)

Előző írásunk

A zabolai születésű Fejér Csongor Béla a Kolozsvári CFR ellen mutatkozott be az élvonalban, majd a Dinamo elleni mérkőzésen bravúros hárításaival hívta fel magára a figyelmet. Az egyik, nem mindennapi megmozdulását megválasztották a 7. forduló legszebb védésének, viszont a dicsőség nem szállt a fejébe, hiszen továbbra is alázatosan edz, és ha a folytatásban is lehetőséghez jut, arra koncentrál, hogy hozzásegítse a piros-fehér mezeseket a pontszerzéshez. A 22 éves, 184 centiméter magas Fejér az FC Zágontól került a Marosvásárhelyi ASA csapatához, viszont kölcsönben játszott Râmnicu Vâlcea együttesénél is. A tehetséges kapussal a mérkőzés előtti rutinjáról, a Sepsi OSK-ról és a jövőbeli célokról beszélgettünk.