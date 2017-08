Jászvásáron törnék meg negatív sorozatukat (Labdarúgás, I. liga)

A szentgyörgyiek a negyedik fordulóban szereztek utoljára pontot, amikor nem kis meglepetésre legyőzték a címvédő FC Viitorul csapatát, így 6 ponttal továbbra is a rangsor 10. helyén állnak. A Jászvásári Poli 9 ponttal a tabella 8. pozícióját foglalja el, viszont eddig mind­össze két vereséget szenvedett el a Craiova vendégeként (2–0), és hazai pályán a Kolozsvári CFR csapatától (0–2). Emellett a Flavius Stoican irányította együttes figyelemre méltó eredményeket is felmutathat, mert pontot szereztek az FCSB és az Astra alakulatától, illetve diadalmaskodtak a Dinamo felett. Bár a Jászvásár támadójátéka nem a leghatékonyabb – az eddigi találkozókon 4 gólt szereztek –, a védelme annál stabilabb, hiszen csak 6 találat landolt a hálójukban. Ezzel szemben a Sepsi OSK mérlege hét mérkőzést követően 5 rúgott – mindegyiket a 60. perc után jegyezték – és 12 kapott gól.

A Jászvásár elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Valentin Suciu vezetőedző a sérülések és a negatív eredmények ellenére határozottan kijelentette, három ponttal szeretnének hazatérni.

„Nehéz szavakat találni egy sikertelenebb időszak után. A Dinamo ellen hatalmas elvárásokkal álltunk pályára, ahol nem sikerült kihasználni azt, hogy a bukarestiek egy rosszabb periódust tudhatnak maguk mögött. Úgy gondolom, az ellenünk begyűjtött pontokkal újra vissza­térnek a megszokott útra, de ez minket nem boldogít. Remélem, Jászvásár ellen a csapat a másik arcát is megmutatja, mert a fiúk motiváltak, és az első fordulóhoz képest felelősségteljesebbek. Az elmúlt időszakban egyaránt gyűjtöttek pozitív és negatív tapasztalatokat, javult a védekezés, támadásban viszont továbbra is szenvedünk. A folytatásban egy bátrabb támadójátékkal kell pályára lépnünk. A három pontért utazunk Jászvásárra, ahol biztos, nem lesz könnyű dolgunk, hiszen erősek hazai pályán, és az előző idényben is bizonyították, hogy jó csapatuk van” – mondta a Sepsi OSK trénere, aki azt is hozzátette, hogy Fülöp István izomszakadás miatt nem edz, Dragoş Huiban külön, míg Ştefan Nikolic a csapattal készül.

A sajtótájékoztatón Patrick Petre is jelen volt, aki bízik a pontszerzésben, illetve a fővárosiak elleni mérkőzés utáni helyzetről is beszélt:

„A Dinamo elleni mérkőzés után rövid ideig a pályán maradtam, hogy beszéljek régi csapattársaimmal, ezért kissé később érkeztem szurkolótáborunkhoz. Először a csapathoz csatlakoztam, és csak azt követően mentem a Dinamo szurkolóihoz. Nem hiszem, hogy bárki előtt ismeretlen lenne az, hogy én ott nőttem fel, számomra a Dinamo többet jelent egy klubnál, de ez nem jelenti azt, hogy nem teszek meg mindent a pályán azért, hogy győzzön az a csapat, amelynek tagja vagyok. Tiszte­lem a csapattársaimat, a klub vezetőségét és az OSK szurkolóit. Ami pedig a nyilatkozatot illeti, kiragadták mondatomat a szövegkörnyezetből, más értelmet adva a válaszomnak. Nyilvánvalóan arra utaltam, hogy nem az a fontos, ki rúgja a gólt, hanem az, hogy a csapat győztesen hagyja el a pályát” – nyilatkozta Petre.

A 8. forduló eredményei: Astra Giurgiu–Bukaresti Juventus 2–0 (gólszerzők: Belu 44., Le Tallec 87.), Craiova–Medgyesi Gázmetán 2–0 (gsz.: Gustavo 55., A. Burlacu 86.), Temesvári Poli–Kolozsvári CFR 4–3 (gsz.: Muntean 2., 60., Crețu 33., Drăghici 55., illetve Balde 73., 77., Cânu 81. – öngól), FC Voluntari–Bukaresti Dinamo 1–3 (gsz.: Voduţ 54. – tizenegyesből, illetve Anton 7. – tizenegyesből, Nascimento 56., Salomao 60.), Concordia Chiajna–FC Viitorul 1–2 (gsz.: Ţîru 48. – öngól, illetve Eric 35., Ţucudean 70.). A FCSB–FC Botoşani mérkőzés vasárnap este lapzárta után ért véget. (miska)