Határon átnyúló barátság (Szotyori falunapok)

Szotyor és a dél-dunántúli Alsónána negyedszázadnyi barátságát ünnepelte a két település a múlt hét végén a Tolna megyei Alsónánán rendezett nemzetközi fórumon, most szombaton pedig a szotyori falunapokon igyekeztek tovább erősíteni a testvérkapcsolatot.

A volt fa­lufelelős, Rápolti István és Kóródi János jelölte meg néhány évvel ezelőtt emlékkopjával Alsónánán kapcsolatukat, vasárnap pedig Alsónána polgármester asszonya, Kiss Istvánné Csele Julianna és Szotyor új falufelelőse, Miklós András tette tiszteletét a tegnap újonnan felavatott emlékeztetőkopjánál itthon. Szombaton a népes jelenlevőkhöz a két köz­ségvezető szólt. Mindketten elkötelezték magukat a barátság további fenntartása mellett. Hangulatkeltő muzsikát a Deák Attila vezényelte uzoni Atlantisz zenekar szolgáltatta, követte a fiatalok népi tánc­sorozata. Ropta azt a Gáspár házaspár vezette helyi ovis és ifjúsági csoport, a sepsiszentgyörgyi tanulók klubjának Batyusai, a mikóújfalusi Murgó csapat. S mert megkezdődött már a szüret, Alsónána ifiegyüttese Tenclinger Tímea és Puskás Erika rendezte szüreti táncegyveleget mutatott be, Kiss Istvánné ugyanis megjegyezte, hogy a híres szekszárdi borokat adó fürtök egy része a nánai dombokon érik, és átvette a szortyoriak jelképes jubileumi ajándékát Egyed Ákos akadémikusnak a székelyekről írt kötetét és Alsónána címerét, melyet Balázs Antal faragott. Elhangzott a színpadon az örök érvényű Wass Albert-idézet is: „Percig se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen!” A kettős falunapot jelenlétével tisztelte meg Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt megyei elnöke. Szotyorban üzemelt a székely lacikonyha, pirult a cukormázas kürtőskalács, vérnyomást és cukorszintet mért a mindig jelen levő Salvatore ificsoport, énekelt Syntia, Kristóf Katalin és Milán, zenélt a falufelelős vezette Szemafor együttes és az Exit Rock Band. Volt tűzijáték és utcabál. Vasárnap úrvacsoraosztással egybekötött hálaadó istentiszteleten ünnepelték a református templomban az új kenyeret.