Díszvendégeink a matyóföldiek

Az idei sokadalom díszvendégei a matyók voltak, akik Mezőkövesd testvérvárosnak köszönhetően népes csapattal voltak jelen a rendezvényen. Mezőkövesdről a Matyó Népi Együttes (vezetőjük Kovács László), a Százrózsás Néptáncegyüttes (Juhász László) és a Matyó Pávakör (Varga Józsefné) lépett fel a nagyszínpadon és aratott megérdemelt sikert. Pompás, egyedi népviseletüket a járókelők is megcsodálhatták.

Matyóföld gazdag népművészete messze földön híres, immár az UNESCO szellemi világörökség listáján és a Hungarikumok gyűjteményében is szerepel. A méltán nagy hírű folklórkincs egyik őrzője a Matyó Néptáncegyüttes. A csoport idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, 1947-ben alakult, de a gyökerek visszanyúlnak a 30-as évek Gyöngyös bokréta mozgalmához. Legfontosabb feladatuk, hogy a szülőföld és a magyar tájak gazdag folklórkincsét megőrizzék az utókor számára. Műsoraikban az eredeti néptánc és népzene hagyományait dolgozzák fel, a koreográfiákat csodálatos népviseletben adják elő. A csoport tagjai mezőkövesdi és környékbeli fiatalok. Az együttes rendszeres résztvevője a magyar és nemzetközi fesztiváloknak, országos és városi rendezvényeknek. Sokszor arattak már sikert külföldön is, szinte alig akad olyan európai ország, ahol még nem jártak. Az utóbbi időben Belgiumban, Olaszországban, Törökországban, Indiában és Németországban szereztek elismerést a magyar népművészetnek. A csoport fenntartója a Matyó Népművészeti Egyesület. Jövőre a kézdivásárhelyiek mutatkoznak be a mezőkövesdi városnapokon.