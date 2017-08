A románság idén is külön ünnepelt

Az ünnepségen Sebastian Cucu kormánymegbízott, több megyénkbeli liberális politikus, rendőrtiszt és ortodox lelkész is jelen volt. A nap folyamán a gorzafalvi származású Ionuţ Budău, az egyetlen felső-háromszéki aktív fazekasmester jóvoltából élőben ismerkedhettek az érdeklődők a korongozással, és ezenkívül esztena- és méhésztermék-bemutatót is tartottak. Nyárson berbécset és malacot sütöttek. A közkedvelt népi énekesek és tánccsoportok mellett könnyűzenekoncert is volt. A rendezvény fénypontját Andreea Bălan énekesnő fellépése jelentette, aki megérdemelt sikert aratott. Több magyar jelenlevő véleménye az volt, hogy sokkal jobb előadást láthattak, hallhattak, mint a Gábor Áron téri színpadon.