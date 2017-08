Megrohamozták a Sepsi Arénát (Túljelentkezés a nyílt napon)

A nyolchektáros területen fekvő, 12 656 négyzetméteres, rézborítású Sepsi Aréna óriási érdeklődésnek örvendett, Barta Mónika, a városimázs-iroda vezetője úgy értékelte, mintegy 800 ember látogatta meg a létesítményt. Nyolc órán keresztül, többszörös túljelentkezéssel, óránként három-négy 25–40 fős csoport indult, hogy körbejárja a város új létesítményét. Kicsik és nagyok, illetve fiatalok és idősek is kíváncsiak voltak Székelyföld legszebb sportlétesítményére, amelynek Antal Árpád polgármester szerint nemsokára funkciójának megfelelően beindul működése.

„Volt olyan is, aki csak benézett, viszont folyamatos túljelentkezés volt, ezért a tervezettnél sokkal több csoportot indítottunk. Óránként nagyjából száz érdeklődő vett részt a látogatáson, előfordult, hogy kevesebben jöttek, viszont az is, hogy 120 ember érkezett” – mondta érdeklődésünkre Barta Mónika.

A város végén található Sepsi Arénához a MultiTrans jóvoltából különjáratok szállították az érdeklődőket. Az ismertető túrák az Aréna főbejáratától kezdődtek, ez volt az úgynevezett gyülekezési pont. Azok, akik pihenésre vágytak, megtehették, hiszen az emberek rendelkezésére álltak frissítőket és harapnivalókat árusító standok is. A látogatások ideje alatt a nagyteremben az Iskolás Sportklub és a Sepsi-SIC női kosárcsapat tartott edzést, amely szeptember 7-én és 9-én felkészülési mérkőzést játszik a Brassói Olimpia csapatával, valamint az Aréna mellett toborzót tartott a Királypingvinek Jégkorong Klub és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia.

A 19,3 millió euróból létrehozott Sepsi Aréna megépítését 80 százalékban a román kormány, 20 százalékban a helyi költségvetésből fedezték. A háromszintes épület földszintjén találhatóak az öltözők, a játéktér, raktárak, irodák, technikai és orvosi szobák, illetve az első szinten van a nézőtér, az illemhelyek és a VIP szektor, a második emeleten vannak a riporteri szobák, egyéb irodahelyiségek. Az épületben egy edzőpálya is található, amelyet a tervek szerint ki lehet bérelni, viszont hivatalos mérkőzésekre nem alkalmas. A lelátók 3000 férőhelyesek, ebből 700 mobil ülőhely. A terem legmagasabb pontja 25 méter, a sportcsarnokban 68 kamerát, 680 füstérzékelőt, nyolc infrakamerát helyeztek el, a hűtő- és fűtőberendezések automatizáltak.

„A nyílt nap után az első hivatalos esemény a Magyar Állami Operaház által szervezett Kárpát-Haza OperaTúra előadás-sorozat lesz, szeptember 4-én a Hunyadi László-operát, szeptember 5-én a Víg özvegy című operettet mutatják be. Szeretném, ha szeptember 23-án a női kosárlabda Szuperkupa-mérkőzést az Arénában játszanák, erre pedig minden technikai feltétel adott” – mondta Antal Árpád polgármester.