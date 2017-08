Bartha Eduárd bronzérmes (Fogathajtás)

A fogathajtó-bajnokság idén három fordulóból és egy döntőből állt: az első fordulónak május 19–21. között a Bihar megyei Cséffa, a másodiknak július 7–9. között Oltszem, míg a harmadiknak július 14–16. között a Bihar megyei Fugyivásárhely adott otthont, illetve a döntőt augusztus 25–27. között Marosvásárhelyen rendezték. A kökösi Farm utca 500. szám alatt található Bartha-lovastanya világbajnokságra készülő fogathajtója, Eduárd pénteken az első versenyszámban, akadályhajtásban 54,27, majd 55,28 hibaponttal teljesítette a feladatot, illetve szombaton a maratonhajtásban 106,57 és 105,74 hibaponttal zárta a második versenyszámot. Vasárnap a legerősebb számában, az akadályhajtásban 6,07 és 12,96 hibaponttal fejezte be a viadalt, így összesítésben az egyik fogattal 166,91, míg a másikkal 173,18 hibaponttal zárt, ez pedig a harmadik és az ötödik helyre volt elég. „Többhetes szünet után versenyeztünk újra, ez pedig nagyon jól jött, mert a lovak pihenhettek egy keveset, viszont készülni is tudtunk velük, így Marosvásárhelyen már csúcsformában voltak. Két fogattal vettünk részt a döntőn, és a teljesítmény alapján eldöntöttük, hogy a kettő közül melyikkel indulunk a világbajnokságon. A hétvégén nagyon meleg volt, viszont egy jó versenyt tudhatunk magunk mögött” – fogalmazott Bartha Róbert fogattulajdonos, aki azt is elmondta, hogy a Romsilva első helyen zárt a bajnokságban, a Lipicai Lovasklub második, a Tulipán Sportklub harmadik lett.

A folytatásban komoly kihívás vár a háromszéki fogathajtóra, hiszen szep–tember 22–24. között a szlovéniai Lipica ad otthont a kettesfogathajtó-világbajnokságnak, ahol Bartha Róbert fogattulajdonos fia, Eduárd csapatban Rákóczi Gergővel és Pál Attilával szerepel, viszont román színekben további három versenyző is indulhat Babó Kálmán, Pop Paul és Varga Roland személyében. (miska)