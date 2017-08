Döntetlennel kezdett a Kézdivásárhelyi SE (Labdarúgás, III. liga)

Kissé bátortalanul léptek pályára a kézdivásárhelyiek, ezért a 6. percben komolyabb hiba is becsúszott, hiszen Boricean szabálytalanul buktatta a tizenhatoson belül Dutciucot, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. Florean végezhette el a büntetőrúgást, viszont Bunduc elemében volt, és kivédte a jobb alsó felé tartó lövést. A pontatlan passzok mindkét csapat játékát nehezítették, viszont a KSE első gólhelyzetére a 21. percig kellett várni, amikor is Gajdó G. jobb oldali beadását Kurtuly jó helyzetből néhány centivel fölé fejelte. A 28. percben újabb hibát kihasználva szereztek gólt a vendégek: Gajdó G. hazaadására lecsapott Popa, majd egy csellel elfektette Bunducot és a hálóba gurított (0–1). A kapott gól felrázta a céhes városiakat, akik bátrabban támadtak. A 34. percben Gazda egy szögletet követően a tizenhatos vonalnál álló Ştefănescu elé passzolt, aki szépségdíjas találattal egyenlített, esélyt sem adva Băiceanu kapusnak (1–1). A szünet előtt még két helyzetet puskáztak el a házigazdák: előbb Gáll lőtt fölé, majd Babei volt pontatlan.

A második félidőben jól kezdtek a kézdivásárhelyiek, akik már az 51. percben megszerezték második góljukat: Babei önzetlen passza után Gáll lőtte ki a bal felsőt tizenegy méterről (2–1). Nem kellett sokat várni az egyenlítésre sem, hiszen Ţaput ugratták ki a védők mögül, a jó helyzetbe kerülő játékos pedig nem hibázott és közelről szerzett gólt (2–2). A folytatásban inkább Roman akarata érvényesült, hosszabb időre beszorították a hazaiakat, majd Brăescu volt veszélyes. A mérkőzés végéhez közeledve Babei és Kurtuly szerezhette volna meg a győzelmet érő találatot, viszont mindketten hibáztak, majd az utolsó percben Bunduc bravúros védéssel biztosította be az egy pontot. A Kézdivásárhelyi SE a 2. fordulóban az FK Csíkszereda vendége lesz.

„Lehetett volna jobb is, de rosszabb is, hiszen nagyon sok helyzet kimaradt. Látszik, hogy még a bajnokság elején járunk, szerencsére az ellenfél részéről kimaradt egy tizenegyes. A bekapott gól után kezdtünk ébredezni, hogy kellene támadni. Készültünk a mérkőzésre, viszont nem sikerült nyerni. Sok játékosunk csak most mutatkozott be a harmadosztályban, szóval, ilyen téren tapasztalatlan a csapat, de ambícióban nem volt hiány, és egy kicsi odafigyeléssel a győzelem is megszülethetett volna. Pár játékosunk betegség miatt hiányzott néhány edzésről, akadt olyan is, akinek egyetemmel kapcsolatos elintéznivalója volt, és azért hagyott ki pár felkészülést. Mindezek ellenére látványos mérkőzést játszottunk. A hibáinkat ki kell javítanunk a következő találkozóra, igyekszünk lépésről lépésre haladni” – nyilatkozta a mérkőzés után Gazda József, aki azt is hozzátette, hogy az FK Csíkszereda ellen nagyon nehéz feladat vár rájuk, hiszen a Hargita megyeiek a bajnoki címre is esélyesek.

III. ligás labdarúgó-bajnokság, 1. csoport, 1. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Roman 2–2 (1–1).

Kézdivásárhely, Dr. Sinkovits Stadion, mintegy 800 néző. Vezette: Alin Gheorghe (Ploieşti). KSE: Bunduc–Babei (Gajdó T., 79.), Ştefănescu, Boricean, Gazda, Păun, Kurtuly, Bukur (Stanciu, 76.), Gajdó G., Tankó, Gáll (Szabó, 74.). Edző: Gazda József. Roman: Băiceanu–Florean (Netbai, 61.), Brăescu, Popa, Ţapu, Grigore, Mocanu, Dutciuc (Antim, 74.), Chirilescu, Aeroaiei, Marin. Edző: Iosif Susanu. Gólszerzők: Ştefănescu (34.), Gáll (51.), illetve Popa (28.), Ţapu (56.). Sárga lap: Kurtuly (45+2.), Szabó (90+2.), illetve Aeroaiei (62.), Grigore (62.).

További eredmények: Paşcani–Barcarozsnyó 1–4, Galaci Oţelul–Galaci Metalosport 8–0, Székelyudvarhelyi FC–Szászhermányi FC 1–5, Focşani–Bákói Aerostar 0–0, Darabani–Sporting Lieşti 1–2, Valea Mărului–FK Csíkszereda 2–2, a Bucovina Rădăuţi áll.

A rangsor:

1. Oţelul 1 0 0 8–0 3

2. Szászhermány 1 0 0 5–1 3

3. Barcarozsnyó 1 0 0 4–1 3

4. Lieşti 1 0 0 2–1 3

5. KSE 0 1 0 2–2 1

6. Roman 0 1 0 2–2 1

7. Valea Mărului 0 1 0 2–2 1

8. Csíkszereda 0 1 0 2–2 1

9. Focşani 0 1 0 0–0 1

10. Aerostar 0 1 0 0–0 1

11. Rădăuţi 0 0 0 0–0 0

12. Darabani 0 0 1 1–2 0

13. Paşcani 0 0 1 1–4 0

14. Udvarhely 0 0 1 1–5 0

15. Metalosport 0 0 1 0–8 0

A 2. forduló mérkőzései: Galaci Metalosport–Roman, FK Csíkszereda–Kézdivásárhelyi SE, Barcarozsnyó–Valea Mărului, Sporting Lieşti–Paşcani, Bákói Aerostar–Bucovina Rădăuţi, Szászhermányi FC–Focşani, Galaci Oţelul–Székelyudvarhelyi FC, a Darabani áll. (miska)