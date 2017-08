A Real, a Dortmund és a Tottemham a BL halálcsoportjában (Labdarúgás)

A BL-csoportok beosztása: * A-csoport: Benfica, Manchester United, FC Basel, CSZKA Moszkva * B-csoport: Bayern München, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic * C-csoport: Chelsea, Atlético Madrid, AS Roma, Qarabag * D-csoport: Juventus, Barcelona, Olympiakosz, Sporting CP * E-csoport: Szpartak Moszkva, Sevilla, Liverpool, Maribor * F-csoport: Sahtar Donyeck, Manchester City, Napoli, Feyenoord * G-csoport: AS Monaco, FC Porto, Besiktas, RB Leipzig * H-csoport: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL.

A sorsolás mellett több díjat is átadtak, ahol az UEFA elnöki díját az előző szezon végén visszavonult Francesco Totti kapta, a 2016–2017-es szezon legjobb kapusa a Juventus-játékos, Gianluigi Buffon lett. Az előző szezon legjobb védőjének a BL-győztes Real Madridból Sergio Ramost választották, az év legjobb középpályása sem lett meglepetés, szintén a Real Madriddal címet védő Luka Modric nyert. Az év támadójával sem lehetett vitatkozni, Cristiano Ronaldo kapta az elismerést, a nőknél a holland Lieke Martens lett a szezon játékosa, a magyar származású Marozsán Dzsenifert előzte meg, a férfiaknál ezt a díjat is Cristiano Ronaldo kapta.

Könnyű csoportban az FCSB

Monacóban elkészítették a labdarúgó Európa Liga 48 csapatos főtáblájának sorsolását is. A sportsajtó értékelése szerint az FCSB könnyű csoportba került. A legérdekesebbnek az E-csoport tűnik, amelyben a Lyon, az Everton és az Atalanta mellé az Apollon Limasszol került be.

Az EL-csoportok beosztása: * A-csoport: Villareal, Makkabi Tel-Aviv, Asztana, Slavia Praha *l B-csoport: Dinamo Kijev, Young Boys, Partizan Beograd, Skënderbeu * C-csoport: Braga, Ludogorec, Hoffenheim, Basaksehir * D-csoport: AC Milan, Austria Wien, Rijeka, AEK Athén * E-csoport: Olympique Lyon, Everton, Atalanta, Apollon Limasszol * F-csoport: FC Köbenhavn, Lokomotív Moszkva, Sheriff Tiraspol, Fastav Zlín * G-csoport: Viktoria Plzen, FCSB, Hapoel Beer-Seva, Lugano * H-csoport: Arsenal, BATE Boriszov, FC Köln, Crvena zvezda * I-csoport: Salzburg, Olympique Marseille, Guimaraes, Konyaspor * J-csoport: Athletic Bilbao, Hertha BSC, Zorja Luhanszk, Östersunds * K-csoport: Lazio, Nice, Zulte Waregem, Vitesse * L-csoport: Zenit, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar Szkopje.