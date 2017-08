Imreh ismét dobogóra ­állhatott korosztályában (Triatlon)

Az olimpiai távon – 1500 méter úszás, 39 kilométer kerékpározás és 9 kilométer futás – a sepsiszentgyörgyi Imreh László is versenyzett, aki a 25–29 éves kategóriában harmadikként haladt át a célvonalon, míg a nyílt versenyben a 18. helyen végzett. A SepsiTri Sport Klub 26 éves hárompróbása 33 perc alatt úszta le a kijelölt távot, 1 óra 29 perc alatt tekerte le a 39 kilométert, illetve 41 perc alatt szaladta le a 9 kilométert.

„Az idén az egyik legnehezebb verseny volt Jósikafalva községben, több helyen is komoly szintkülönbséggel kellett megküzdenünk mind kerékpározás, mind szaladás közben, és ez megnehezítette nagyon sok versenyző dolgát. Most is, mint mindig, kiadtam magamból, amit csak lehetett, és végig küzdöttem, így a korosztályomban ismételten dobogóra állhattam. Külön örülök annak, hogy a nagyon erős mezőny nyílt versenyében a legjobb húszban sikerült végeznem. Köszönöm a támogatóimnak (Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Sepsi ReKreatív, Dr. Lenkei, FarmaLine, Stomax, Tricomserv, Popovici Internationale Transporte) és a családomnak a rengeteg segítséget” – fogalmazott Imreh László.

Eredmények: * 25–29 éves korosztály: 1. Alexandru Toma 2:15:06 óra, 2. Bogdan Criveanu 2:36:55 óra, 3. Imreh László 2:45:04 óra * nyílt verseny, olimpiai táv: 1. Alex Diaconu 2:14:04 óra, 2. Alexandru Toma 2:15:06 óra, 3. Răzvan Ene 2:16:49 óra... 18. Imreh László 2:45:04 óra. (miska)