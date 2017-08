Szedik a pityókát

Kovászna megyében a 13 800 hektárnyi pityókából 1300-on takarították be a termést – tudtuk meg Könczei Csabától, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. Az átlagtermés eddig 28 tonna hektáronként, de a számokkal vigyázni kell, a burgonya kényes kultúra, okozhat meglepetéseket – értékelte az igazgató.

Jó hírként mondta Könczei, hogy tavalyhoz képest idén 2000 hektárral többön, összesen 13 800 hektáron termelnek burgonyát a háromszéki gazdák. Tavalyig évről évre csökkent a burgonyával beültetett terület, de a folyamat megfordult. Ennek oka valószínűleg a támogatásokban rejlik, az ipari feldolgozásra szánt, illetve a magburgonya termesztését jelentős összegekkel támogatják – mondta Könczei.

A 13 800 hektárnyi területből korai és félkorai burgonyát 2354 hektáron termelnek, nyári pityókát 2000 hektárra ültettek, az őszi fajták 9500 hektárt foglalnak el. Eddig főként az ipari feldolgozásra – burgonyaszirom, chips gyártására – termelt pityókát takarították be a gazdák, akik szerződéses alapon értékesítik a terményt.

Hargita megyében kevesebb burgonyát szedtek ki, eddig 220 hektárról takarították be a terményt – tudtuk meg Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője sajtónyilatkozatából. Az igazgató szerint is a kedvező időjárás és a chipsburgonya iránti kereslet vette rá a gazdákat a betakarítás elkezdésére. A szomszédos megyében az eddigi átlagtermés 26 tonna hektáronként, a termés minősége is jó. A megyében megtermelt burgonya mennyisége fedezi a hargitai szükségletet, így nem kell importálni – nyilatkozta az igazgató.

Az ország uniós csatlakozásakor, 2007-ben közel 15 000 hektáron termeltek burgonyát Hargita megyében, de az összterület idénre 8250 hektárra csökkent. Főként a kisebb területen gazdálkodó farmerek hagynak fel a burgonyatermeléssel. A burgonyával beültetett terület ugyan csökken, de a technológiának, az új fajtáknak köszönhetően jelentősen nő az átlagtermés. A burgonyatermesztés egyik nehézsége a munkaerő hiánya a betakarításnál, így azok a gazdák érvényesülnek jobban, akik ezt a munkafázist is gépesítették.

Romániában az egy főre eső éves átlagfogyasztás burgonyából 94 kg, Európa egyik legnagyobb burgonyafogyasztóiként tartanak nyilván a statisztikákban.