Pénteken újraindul a 16.4-es intézkedés pályázhatósága (Vidékfejlesztés)

Ezúttal nem biztosítottak nagy összeget, mindössze 1,9 millió eurót, ami gyakorlatilag 19–20 pályázat kifizetésére elegendő. Az intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók, illetve értékesítők (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók stb.) közötti ún. rövid láncú közreműködés és ellátás, valamint a helyi piacok fejlesztését. A piaci ellátásban szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) egyszerű partneri szerződést kell kötniük. A partnerségi szerződés mintája megtalálható az ügynökség honlapján, a www.afir.info-n az intézkedés leírásának mellékletében. A partnerkapcsolatot létrehozó piaci szereplők legtöbb 100 000 eurót kaphatnak támogatásként, és önrész nem szükséges. Viszont, ha a pályázat útján feldolgozásra szánt felszerelések, gépek, árukiszállításra alkalmas járművek vásárlását is meg szeretnék valósítani, a támogatás mértéke csak 50 százalékos. A partnereknek egy hivatalos vezetőt kell kinevezniük, aki a pályázat lebonyolításáért is felel.

A megpályázott pénzt felhasználhatják feldolgozóüzemek és műhelyek korszerűsítésére, a feldolgozott termékek kiszállítására alkalmas haszonjárművek, számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések vásárlására, késztermékeik reklámozására, pl. termékismertetést célzó összejövetelek szervezésének költségei, reklámkiadványok, reklámfüzetek nyomtatási vagy reklám céljából létrehozott honlap költségeinek kifizetésére, a sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő termékreklámok kifizetésére, a termék levédési költségeinek elszámolására, közös termékbemutató és forgalmazó üzletek létrehozására, sajátos bolti berendezések megvásárlására, illetve kiállításokon való részvétel költségeinek kifizetésére. A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működtetési költségeinek kifizetésére is fordítható.

Az intézkedésre tavaly is volt kiírás, a megyéből három partnercsoport pályázott sikeresen. Az egyik pályázatban szereplő partnerség vezetője az Agrosic Közösségfejlesztési Egyesület, a másiknak az illyefalvi LAM Alapítvány, a harmadiknak a saramási (Bodzák vidéke) tejfeldolgozó. Az első pályázatban öt partner állt össze: az alapanyagot biztosító növénytermesztők, -feldolgozók és egy panzió. A cél egy-egy helyi pityókásházikenyér-, kürtőskalács- és mézeskalács-készítő termékeinek reklámozása, illetve piacra jutásuk könnyítése. A LAM Alapítvány által vezetett partnerség célja az illyefalvi kis tejfeldolgozó sajátos termékeinek reklámozása, az egészséges élelmiszer-fogyasztás előnyeinek ismertetése, valamint a helyi, ún. rövid láncú piac fejlesztése a sok köztes felvásárló és forgalmazó kizárásával. Ugyanakkor egy online rendelésre alkalmas honlapot is megvalósítanak a pályázati támogatásból. A tagok közt vannak tejtermelő gazdák, akik a tejkészítmények alapanyagát biztosítják, a termékforgalmazásban és -reklámozásban részt vállal egy bikfalvi panzió is. A pályázati pénzből mindkét esetben számítógépes felszereléseket, illetve a termékek kihordására alkalmas haszonjárműveket is vásárolnak. A Bodza-vidéki partnerségnek ugyancsak a régió fogyasztói jó minőségű tejtermékekkel való ellátása a célja.