Öngyilkosságra készülő indiai gazdák

Az Uttar Prades államban fekvő Mar­thura közelében azért vált használhatatlanná 700 hold föld, mert egy híd megépítése után víz alá került. A gazdák nyolcmilliárd rúpiát követelnek a károkért. A kormány februárban már megígérte, hogy tenni fog valamit, de nem történt semmi. A mathurai vezetés most azt mondta, elindították az eljárást, és hamarosan megérkezik a pénz, ami több lesz, mint amennyit követelnek. Indiában nem ritka, hogy gazdák öngyilkosok lesznek: 2012-ben csaknem 14 ezer gazda követett el öngyilkosságot. 2015-ben csak Maharashtra államban 1300 gazda lett öngyilkos. Több oka is van annak, hogy ennyi gazda lesz öngyilkos Indiában. Nagyon sokan eladósodtak, és már nem bírják tovább a terhet. Tiltakoznak az új földtörvénytervezet ellen is, amely meg akarta könnyíteni a külföldi cégeknek a földvásárlást az országban. A törvény kritikusai szerint ez további adósságba lökné a gazdákat.

Azért sem annyira biztonságos Indiában mezőgazdasággal foglalkozni, mert az időjárás nagyon kiszámíthatatlan, és így sokszor a teljes termés is odaveszhet. Ehhez képest a szegénység miatt csak a gazdák húsz százalékának van biztosítása. (Forrás: Index.hu)