Jelentősebb béremelést várnak (Tanügy)

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének elnöke, Simion Hăncescu szerint a Victoria-palotában tartott tegnapi egyeztetésen Ionuţ Mişa pénzügyminiszter megerősítette az érdekvédelem számításait, miszerint az 50 százalékos bruttó fizetésemelés ellenére a tanügyben dolgozók nettó bére 2018. január 1-jétől mindössze 3 százalékkal, márciustól pedig 22 százalékkal nő. Ennek oka, hogy a járulékok befizetésének kötelezettsége áthárul a munkáltatóról az alkalmazottra. „Ha a nettó bér nőne 50 százalékkal, jelentős lépést tennénk afelé, hogy a jól teljesítő és a szakma iránt elhivatottságot érző fiatalokat erre a pályára csábítsuk. De ha 50 lejt kapnak pluszba, nem hiszem, hogy megéri nekik az erőfeszítés, és minden bizonnyal a magánszektorban próbálnak majd elhelyezkedni” – mondta Hăncescu.

A szakszervezeti bizalmi szerint a pénzügyminiszter mellett részt vett a tárgyaláson Mihai Tudose kormányfő, Liviu Pop tanügyminiszter, Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi és Puiu Lucian Georgescu kutatási és innovációs miniszter is. Tárgyaltak egy új, 2018. szeptember 1-jétől alkalmazandó tanügyi törvény szükségességéről, valamint a tantervek módosításának esedékességéről is. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége közleménye szerint körvonalazódni látszik egy fontos újítás, miszerint az oktatási intézmények közvetlenül a szaktárcától kapnák a finanszírozást, nem a helyi önkormányzatok közvetítésével, ahogyan az jelenleg történik.

A tárgyalások másik hozadékáról Anton Hadăr számolt be. Az Alma Mater Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint Mihai Tudose miniszterelnök arról biztosította a tanügyesek képviselőit, hogy kormánya erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az oktatási dolgozók peres úton jóváhagyott anyagi követeléseiket még ebben az évben megkapják. A Hotnews portál szerint az igazságszolgáltatási döntések nyomán az államnak több mint 800 millió lejt kell kifizetnie a tanügyi dolgozóknak. Amennyiben novemberig nem teljesülnek a kifizetések, a szakszervezetek várhatóan jogi útra terelik az ügyet – mutatott rá Anton Hadăr.