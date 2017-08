DIÁKOKAT VÁR A KATOLIKUS GIMNÁZIUM. Még ma is be lehet iratkozni a marosvásárhelyi katolikus gimnázium cikluskezdő osztályaiba, az osztályok elindításához szükséges gyereklétszám már összegyűlt. A szülők igénylését szerdán juttatják el a minisztériumba.

A hétvégén a Vásárhelyi Forgatagon, a Ligetben lehetett beíratni a gyerekeket a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum előkészítő, ötödik és kilencedik osztályaiba. Azokról a cikluskezdő osztályokról van szó, amelyeket a tanfelügyelőség letiltott egy saját határozattal, ezt azonban a Maros megyei törvényszék megsemmisítette. Zsigmond Imola, a szülői bizottság szóvivője szerint a tanügyminiszter azt ígérte, ha igény van ezekre az osztályokra, indulhat a szeptemberi tanévtől az előkészítő, az ötödik, illetve a három kilencedik osztály a katolikus gimnáziumban. (Maszol)

ORSZÁGSZERTE TÜNTETTEK. Temesváron, Kolozsváron, Brassóban, Jászvásáron, Craiován és Bukarestben is tüntettek vasárnap este az igazságügyi törvények tervezett módosításai ellen, amelyeket Tudorel Toader miniszter jelentett be az elmúlt héten. A fővárosban becslések szerint 1600-an, Temesváron mintegy 200-an, Kolozsváron és Brassóban mintegy 150-en, Jászvásáron és Craiován né­hány tucatnyian gyűltek össze, hogy kifejezzék felháborodásukat a kilátásba helyezett törvénymódosítások miatt. Egyebek mellett azt kiabálták: Le a mancsokkal az igazságszolgáltatásról!, Le a korrupt maffiával!, Tudorel, te mintaszolga!, ALDE és PSD, ti hazaárulók! Vasárnap este az Antena 3 televíziócsatornának interjút adó Liviu Dragnea azt üzente a tiltakozóknak, meg kell próbálni higgadt közvitát tartani Romániában a legérzékenyebb kérdésekről. A szociáldemokrata pártelnök leszögezte, még csak egy folyamat kezdetén tartanak. „Látja Ön, milyen helyzetben vagyunk? Valaki tesz néhány javaslatot. Már az egyszerű felvetés, egyszerű gondolat is támadásokat, szóbeli agressziót és rengeteg kritikát szül” – mondta Dragnea az igazságügyi miniszter javaslatai által kiváltott reakciókról. Hozzáfűzte, a tüntetőkön kívül létezik egy „óriási, egyre nagyobb és nagyobb, hallgatag tömeg Romániában”, amely viszont nagyon várja a bejelentett módosításokat. Dragnea kifejtette, minden kockázatot vállal annak érdekében, hogy véghezvigye a „rendszer egészségessé tételének folyamatát”. (Ager­pres)

NEM PRIORITÁS. Lakosonként 248 eurót fordított oktatásra Románia 2015-ben, a legalacsonyabb összeget az unió tagországai közül, miközben az átlag 1400 euró volt az említett időszakban. Az Eurostat adatai szerint még Bulgária is megelőz e tekintetben, bár a különbség elenyésző. Bizonyos államok azonban 2500 eurónál is többet fordítottak lakosonként oktatásra, a listavezető közel 4700 euróval Luxemburg, majd Dánia (3368 euró) és Svédország (2977 euró) következik. Románia sereghajtó a bruttó hazai össztermékből oktatási célra fenntartott keret tekintetében is – 2015-ben 3,1 százalék volt ez az arány, hazánkat 3,7 százalékkal Írország követte, majd Bulgária és Olaszország következett 4 százalékkal. 2015-ben az uniós tagállamok egyébként összesen több mint 716 millió eurót költöttek hasonló célra. (Agerpres)