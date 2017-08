Otthon a fesztiválon (Uzonkafürdő)

Bár napköz­ben, sőt, hajnalig a természet hangját szinte folyamatos zene egészítette ki, a több száz résztvevő alkalmazkodott a Szerelem völgye hangulatához. A Camping the Valley elnevezésű nyaralóhely, vagy ahogy a helyiek hívják, a holland strand ugyanis „eredeti” nevét vette vissza egy hétvégére. Így van ez rendjén, ahol baráti társaságok jelennek meg, de az ismerkedés, barátkozás egy pillanat műve csupán.

A többnyire Sepsiszentgyörgyről, de távolabbról, sőt, a fővárosból és más nagyvárosokból is érkező fiatal fesztiválozókat hangulatosan és főként természetközelien berendezett tábor- és fesztiválhely fogadta. Az egyik sátorban különleges ízek szolgálták ki a nem mindennapi igényeket, de nem hiányozhatott a sörpultok sora sem, mint ahogy a külön berendezett teasarokban – ez is a fák alatt kapta meg helyét – különleges nedűket kínáltak. A lemezlovasok pedig szinte a levegővel együtt alkották egy (hang)térré a helyszínt.

Az ötletesen kifeszített sátorponyvák alatt, a szalmabálákkal-raklapokkal berendezett terek baráti beszélgetésekre, műhelymunkákra, kis előadásokra kínáltak kiváló helyet. Aki reggeliben ébredt, jógázhatott, szakavatott masszőr biztosította az izmok lazítását. A kicsiknek is alakítottak ki játszóhelyet, az állandó játszótér pedig sűrűn látogatott létesítmény volt. Mint ahogy a fürdőmedence is, ahol jól fogott a felfrissülés az ismét ránk tört hétvégi nyári melegben.

A lényeg persze az esti koncerteken volt, itt is a helyi előadók, lemezlovasok, vizuális művészek jelenléte volt a döntő. A sort a sZempöl Offchestra kezdte még pénteken este, de kissé távolabbi vendégként eljött a budapesti Korai Trancemission, és összeállt a magáról rég nem hallató Tündérground is – hogy csak az ismertebbeket említsük. Nem hiányozhattak a legkülönlegesebb fény- és hangeffektusokat felvonultató lemezlovasok, a néha egészen különös összetételben élő zenét játszó muzsikusok.

Hogy születik-e új, a természetközeliségre különösen figyelő, évente visszatérő háromszéki fesztivál, azt nem tudni. Az egyébként baráti társaságként működő szervezők mindenképpen folytatni szeretnék.