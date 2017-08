Több száz beavatkozás (Havi összegzés a tűzoltóságon)

Az augusztusi állást Timár Viorel megbízott parancsnok-helyettes ismertette. Elmondása szerint több mint 339 eseményt jegyeztek, ezek közül 294-ben történt konkrét beavatkozás, illetve 273 volt a sürgősségi esetek közé sorolható. A legtöbb alkalommal a felügyelőség alárendeltségében működő rohammentő szolgálatnak kellett beavatkoznia – összesen 273 esetben. A tűzoltók öt esetben épületeknél avatkoztak be, illetve egy tucat alkalommal a lángra kapott száraz növényzet (8) és hulladék (2), illetve kéményekben kigyulladt korom miatt riasztották őket. Közúti balesetben a járműbe ragadt személyekhez két esetben kellett kiszállniuk. Viszonylag alacsony volt ugyanakkor a száma a más jellegű sürgősségi beavatkozásoknak (vihar által kidöntött fák eltávolítása, lakásajtók feltörése, személyek kimentése kútból), kevesebb mint húszat jegyeztek – részletezte Timár Viorel. „Felesleges” útra is kevés példa volt (13 eset), illetve négy hamis riasztás is előfordult ebben a hónapban. A nyilvántartásba ugyanakkor bekerültek a tűzvédelmi ellenőrzések és képzések is, ezek száma meghaladta a negyvenet, emellett 53 nagyobb tömeget megmozgató ellenőrzés biztosítását is ellátták augusztus folyamán.

Ami az említett öt tűzesetet illeti, háromban kizárólag a felügyelőség egységei fékezték meg a lángokat, egy esetben a zágoni, egy másikban pedig a baróti önkéntes alakulattal közösen avatkoztak be. A felügyelőség számítása szerint a beavatkozások nyomán megközelítőleg 920 ezer lej értékben mentettek meg javakat a pusztulástól, a tüzek pedig közel kilencvenezer lej kárt okoztak. Minden esetben lakások vagy az azokhoz tartozó melléképületek gyulladtak ki. A tüzet hibás elektromos hálózat miatti rövidzárlat, a kéményből vagy fűtésrendszerből kikerült parázs és felügyelet nélkül hagyott nyílt lángok, illetve egy esetben gömbvillám okozta.