Városnapokra készülnek Kovásznán

A tegnap elfogadott helyrajz szerint a városnapok idén is a tavalyi helyszínen zajlanak – az ünnep idejére a teret a művelődési ház rendelkezésére bocsátják. A helyfoglalási díj tavalyhoz képest enyhén növekedett. A fogyasztási cikkek árusítói, a lacikonyhások az elfoglalt hely négyzetméteréért 60 lejt fizetnek. A kürtőskalács, lángos árusításáért 700, a hamburger, hotdog, szendvics árusításáért 600 lejt kell lepengetni. Ha az árusítás lakókocsiból történik, mindkét kategória számára 700 lej a helyfoglalás. A gyerekek szórakoztatását biztosító egységek fizetnek a legkevesebbet, 30 lejt az elfoglalt terület négyzetméteréért.

A tanács által tegnap elfogadott díjszabás ajánlás, a tényleges árlistát a művelődési ház állapítja meg.

Domaházi János tanácstag felvetette: elégedetlenek a hely­béli kereskedők, közétkeztetési egységek, mivel a tavalyi városnap idejére máshonnan érkezett cégek foglalhatták el a legjobb helyeket. Úgy tudják, ez a helyekért lebonyolított licit miatt van így.

Gyerő József polgármester válaszában elmondta: szó sincs licitről, fix árakról van szó, tavaly sem volt, idén sem lesz árverés a helyek megszerzéséért. Azt is kijelentette, kevés kovásznai vállalkozó él a lehetőséggel, talán azért is, mert számukra nincs semmiféle kedvezmény.

A városvezető azt is hangoztatta, a vásári helyek bérbeadásából származó összeg (a támogatók és a városi tanács által folyósított pénz mellett) jelentős az ünnep költségvetésé­ben. Minél nagyobb a bevétel, több a pénz, annál ismertebb fellépőket tudnak meghívni a városnapokra – húzta alá.

Tavaly az áramszolgáltatással is volt probléma, a szombati napon a nagy megterhelés miatt megszakadt a szolgáltatás. Idén erre is találtak megoldást, a vásárban részt vevő áramfogyasztók korlátozva juthatnak elektromos energiához. A kisebb vásárosok 10 amperes feszültségből gazdálkodhatnak, a nagyobbak 63 amperből. Aki meghaladja ezt a fogyasztást, automatikusan villany nélkül marad – magyarázta Kádár Gyula tanácstag, az Electrica vállalat kovásznai részlegének egyik vezetője.