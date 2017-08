A fotográfia ünnepe Sepsiszentgyörgyön

Vasárnap estére kiderült, nagyságrendekkel több látogató érdeklődött a mostani rendezvény iránt, mint az elmúlt években. Toró Attila, a kiállítás szervezője lapunknak elmondta, kisebb-nagyobb megszakítással már 2005 óta megrendezik a fotósünnepet, ám 2014 óta rendszeressé vált. Most közel harminc székelyföldi fotós, illetve két fotóklub mutatkozott be az Erzsébet parkban, köztük a csíkszeredai Prisma, illetve a sepsiszentgyörgyi Mohos alkotói – köztük brassóiak is –, ám „függetlenek” is teret kaptak az egynapos, hangulatos és színvonalas tárlaton. A fák közé kifeszített madzagokra ki-ki azokat a fényképeit aggathatta fel, amelyet erre az alkalomra megfelelőnek gondolt, tematikus megkötések nélkül.

Toró Attila szerint az esemény jelentősége kettős, egyrészt a fotósok számára közösségépítő, fiatalabbak is be tudnak kapcsolódni, másrészt, olyanok kerülnek fotóközelbe, akik különben galériát, kiállítást nem látogatnak. De a nézők és fotósok között is kialakulhat egy élő kapcsolat, hiszen az alkotók is jelen voltak, szívesen meséltek fényképeikről. „Ünnepnap a mai, a kiállításnak nincs intézményi háttere, a tárlat támogatói maguk az alkotók” – tette hozzá. Bortnyik György nyugalmazott fotóriporter megjegyezte, nagyszerű, hogy Sepsiszentgyörgyön ennyi fiatal érdeklődik a fotográfia iránt.