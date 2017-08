Pityókafesztivál nyolcadszor

Az idei fesztiválra tizenhat – tizenhárom hazai (kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, ozsdolai, kovásznai) és három magyarországi (paksi, Budapest XIV. kerületi és a zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület) – csapat nevezett be. A résztvevők zöme visszatérő, a Rendőrök Nemzetközi Szervezetének kovásznai 1. régiója második alkalommal volt jelen. Fő feltétel volt, hogy szabad tűzön, bográcsban főjön az étel, tartalmaznia kellett pityókát, amit minden csapat részére Mucsi Mihály kertészmérnök ajánlott fel. A főétel mellett minden csapat egy-egy hidegtálat is bemutatott. A házikenyeret, savanyúságot, fűszert, ásványvizet, pálinkát, bort és az asztaldíszítést mindenki maga állta. A Zöld Nap Egyesület sátránál török és örmény ételkülönlegességeket lehetett megkóstolni, és Ayse Büsra Yilmaz török önkéntes a zsűrinek hastáncot is bemutatott.

Az öttagú zsűri elnöke Bágyok Károly gasztroblogger, a Szabadtűzi Lovagrend Erdélyi Rendjének főkancellárja volt. A hagyományos receptek alapján elkészített ízletes ételeket a zsűrizés után szimbolikus összegért, hat lejért a látogatók is megkóstolhatták. A fesztivál fődíját – egy százlejes vacsorautalványt – Bágyok Károly ajánlotta fel, amit a vándorserleggel együtt a kovásznai Lányos Asszo­nyok csapatának ítéltek oda. Idén két első díjat osztottak ki, amit a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete a Pityóka Reccsen­tők vihettek haza. A második díjat a Háromszéki Borbarátok, a harmadikat pedig a New Fashion és Zarah Moden gyár Csermelyke nevű csapata kapta. A fesztivál jó hangulatáról Hegedűs Ferenc vállalkozó, kultúrmecénás jóvoltából Ábri Béla és zenekara gondoskodott.