A háború elkerülésére törekedtek

Úgy tűnik, hogy a büntetőintézkedések tompa eszköznek bizonyultak. Ez nem kérdéses, ezt mindenki megérti – mondta a nagykövet. De a kérdés, amely a Krím 2014-ben történt orosz elcsatolásakor és a Donyec-medencei konfliktus kezdetekor Barack Obama kormányzata előtt állt, az volt, hogy akar-e háborút viselni Oroszország ellen – tette hozzá. Tefft szerint a szankciók bevezetése azért volt elkerülhetetlen, hogy Washington kifejezze egyet nem értését a nemzetközi jog megsértését illetően. Emlékeztetett rá, hogy háborút sem az Egyesült Államok, sem Oroszország nem akart.

A nagykövet, aki ugyanezt a tisztséget Kijevben és Vilniusban is betöltötte már, és aki beosztott diplomataként Budapesten is megfordult, kijelentette, hogy Moszkva ukrajnai szerepvállalása nemcsak Oroszország és az Egyesült Államok, hanem Oroszország és Európa között is jelentős szakításhoz vezetett. John Tefft rámutatott, hogy a friss szankciós törvényt közvetlenül az amerikai elnökválasztási rendszer elleni kibertámadások váltották ki.

Állítása szerint az Egyesült Államok a 90-es évek eleje óta igyekezett Oroszország barátjává válni, és most is ezt szeretné elérni. Az orosz belügyekbe való amerikai beavatkozás ügyét feszegető kérdésre azt válaszolta, hogy az Egyesült Államok a demokratikus rendszert, nem pedig az egyes jelölteket támogatja.

Tefft egyebek között elmondta: nincs tudomása arról, hogy Washingtonban végleges döntés született volna védelmi fegyverek ukrajnai szállításáról. Elismerte, hogy az Egyesült Államok továbbra is azt kívánja, hogy se az Aszad-rezsim, se Irán ne legyen jelen többé Szíriában.