Elfogadhatják az elszakadást szabályozó törvényt (Katalónia)

Még a függetlenségi népszavazás előtt, a következő hetekben elfogadhatja az autonóm regionális parlament azt a törvényt, amely Katalónia elszakadását szabályozza Spanyolországtól – jelentették be a katalán függetlenségi pártok politikusai tegnap.

Az elszakadási törvényként emlegetett, de hivatalos nevén A jogi átmenet és a köztársaság létrehozásának törvénye akkor lép életbe, ha az október 1-jére tervezett referendumon a független Katalóniára szavazók kerülnek többségbe – ismertette Lluís Corominas, a Junst pel Sí (Együtt az igenért) katalán kormánypárt parlamenti frakcióvezetője. Ebben az esetben október 2-ától ez a jogszabály biztosítaná a jogi kereteket Katalóniában, amíg megtartják az új, alkotmányozó katalán nemzetgyűlés létrehozására irányuló választásokat, amely létrehozná az új állam alkotmányát.

A 89 cikkelyből álló törvénytervezet szerint a választásokat fél évvel a népszavazás után rendeznék meg. Az elszakadási törvény a katalán elnököt tenné meg az új állam fejévé, és törölné azokat a bírósági ítéleteket, amelyek a függetlenségi folyamatban nem erőszakos módon részvevők ellen születtek. A rendelkezés egyebek mellett engedné a kettős, katalán-spanyol állampolgárságot a területén élőknek, a spanyol is hivatalos nyelv maradna, és rögzíti az európai uniós normák további alkalmazását is. Ennek a törvénynek az alapja a folytonosság – mondta Benet Salellas, a Népi Egység baloldali katalán nacionalista párt képviselője.

A spanyol kormány első, rövid reagálása szerint ez a jogszabály sosem fog hatályba lépni.

A katalán kormány annak ellenére elkötelezett a népszavazás megrendezése mellett, és folytatja az elszakadás előkészítését, hogy azt a spanyol alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, és a spanyol törvényhozás többsége is elutasította. A katalán kormány megbízásából készült legutóbbi hivatalos közvélemény-kutatáson júliusban a megkérdezettek 49,4 százaléka nem támogatta az elszakadást Spanyolországtól.