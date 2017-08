PulzArt kortárs összművészeti fesztiválSepsiszentgyörgyön a MAI program: 17 órától V. pulzArt-megnyitó: SMS-kiállítás – szemelgetés a Z-generáció üzenetváltásaiból az állomási Olt-hídon; 18-tól Peer Krisztián-közönségtalálkozó a Tein Teaházban – beszélgetőtárs: Fekete Vince költő; 18-tól Margarete (PL) – kitalálta és előadja: Janek Turkowski – Lábas Ház; 19-től SPIDRON – sztereó 3D objekt mapping installáció kiállításmegnyitója – Erdély Dániel előadása: Spidron képek és képletek a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben; 20-tól Margarete (PL) – kitalálta és előadja: Janek Turkowski – Lábas Ház; 20-tól Mammal Hands- (UK) koncert a Tamási Áron Színház nagytermében; 21.30-tól Tein Teátrum: Tigris – Tein Teaház.PÉNTEKEN: 17 órától Hajdú Tamás Áthallások című fotókiállításának megnyitója a Köntés Galériában; 17-től Margarete (PL) – kitalálta és előadja: Janek Turkowski – Lábas Ház; 18-tól Florin Iaru-közönségtalálkozó a Tein Teaházban – beszélgetőtárs: Adrian Lăcătuş irodalomkritikus; 18.30-tól a Hajdu Szabolcs rendezte Ernelláék Farkaséknál című film vetítése a Művész moziban; 19-től Adrien M & Claire B: Hakanaï (FR), táncperformance és digitális művészet a Tamási Áron Színház nagytermében; 19-től Margarete (PL) – kitalálta és előadja: Janek Turkowski – Lábas Ház; 19-től OMG – performance típusú előadás Ioana Păun rendezésében az Andrei Mureşanu Színházban; 20-tól Imre Mariann, Székely Gábor Szív (HU) című kiállításának megnyitója a Tein Teaházban; 21-től Adrien M & Claire B: Hakanaï (FR), táncperformance és digitális művészet a Tamási Áron Színház nagytermében; 22-től pulzArt Mobile with Traila, zene – installáció a főtéren; 23.30-tól küb_beat – zene a Tein Teaházban; 1-től Kimyan Law Live (AT) – zene a Tein Teaházban; 2-től Beast – zene a Tein Teaházban.Az összművészeti fesztivál előadásaira szóló jegyek a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában kaphatók (telefon: 0267 312 104), online is lehet vásárolni a www.biletmaster.ro honlapon. A teljes program elérhető a www.pulzart.ro honlapon.