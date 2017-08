Sepsiszentgyörgyön az OperaTúra

Sepsiszentgyörgy után Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Nagyvárad, Temesvár, Arad és Kolozsvár következik, majd 2018 februárjában a Délvidék, a Felvidék és Kárpátalja városaiban lép fel a társulat – mondta el Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

Egy kihívást lehetőséggé változtattunk – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a keddi budapesti sajtótájékoztatón. Hozzátette: az Operaház épületének másfél évig tartó teljes felújítása adta az apropót ahhoz, hogy a társulat a Kárpát-medencei magyarságnak, a magyarlakta területeken is bemutatkozzon. Az Operaház nagyszabású turnéjának egyik célja, hogy a magas művészeten keresztül erőt és büszkeséget adjon a külhoni magyarságnak – tette hozzá a miniszterelnök-helyettes.

A dalszínház 130 éves fennállása óta a társulat először indul ilyen jelentős turnéra – mondta Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára. Közölte: a kormány az erdélyi turnéra 1,6 milliárd forintos támogatást nyújt, és ugyanekkora összeget biztosít a jövő februári turnéra is.

A turné alkalmával kettős szereposztásban adják elő Erkel első mesteroperáját. A főbb szerepekben Miklósa Erikát vagy Kolonits Klárát, de számos erdélyi születésű művészt, így a címszerepet alakító Kiss B. Atillát és Pataki Adorjánt, valamint Gara Mária szerepében Kriszta Kingát is láthatja a közönség.

Minden városban két napot időzik a társulat, az első napon a Hunyadi László, a másodikon a Lehár Ferenc világhírű operettjének zenéjére készített balett, A víg özvegy lesz látható a brit Ronald Hynd koreografálásában. Ronald Hynd a londoni The Royal Ballet táncművésze volt, később Münchenben balettigazgatóként dolgozott. 1975-ben kapott felkérést az ausztrál balett igazgatójától, hogy koreográfiát készítsen Lehár művére. Az előadás nagy sikert aratott, és tíz évvel később Bécsben is bemutatták.