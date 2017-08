Nagy tervek a tanügyben

A szaktárca vezetője szerint az érettségire készülő diákok által elsajátítandó tananyag „fellazítását” célozza az intézkedés. A kiértékelés terén is változtatásokra készülnek: például többé nem fogják egyik megyéből a másikba vinni a dolgozatokat, de a tanárokat sem a javítóközpontokba – közölte a miniszter. Újdonság az is, hogy a dolgozatokat ezentúl beszkennelik, a tanárok pedig online akár laptopról vagy otthoni számítógépükről is végezhetik a javítást, mert a biztonsági rendszernek köszönhetően „egyetlen tanár sem fogja tudni, melyik tanuló dolgozatát javítja”. Pop szerint ezáltal egyrészt csökken a javítási folyamat költsége, másrészt a tanárokra nehezedő nyomás is kisebb lesz.