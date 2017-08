Halottgyalázó medve

Az eset Ikafalván történt, a helyi vadőrt és a lelkészt értesítették az állat által elkövetett sírgyalázásról. A helyszínre igyekvők megrökönyödve szembesültek a tényekkel: a medve szétdobálta a síron lévő koszorúkat, a felhalmozott földet elegyengette, majd húsz-harminc centiméter mélyen beásott a földbe, próbálta kikotorni a holttestet. Mindezek után a környéket a bomladozó test szaga árasztotta el – részletezte a morbid esetet a környéken vadgazdálkodást folytató Katrosa vadászegyesület vezetője, Kiss Attila.

A szakképzett vadász elmondta: több mint egy hónappal ezelőtt a környezetvédelmi tárca minisztere, Graţiela Gavrilescu hihetőnek tűnő ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy miniszteri rendelettel teszi lehetővé a károkat okozó medvék kilövését. A közvitára bocsátott rendelettervezet a vadászoknak nem kedvezett, számukra csak kötelezettségeket írt elő. Ezért az érintettek folyamodványban kértek módosításokat, de semmi erőlepés nem történt, a hivatalos határidők lejártával sem született törvényerejű rendelet. A vadászok keze meg van kötve, lassan ki sem mernek menni a vadászterületre. Minden bokorban medve, ha a vadász önvédelemből rálő a vadra, könnyen meggyűlik a baja. Nem tudni, milyen ítélet születik egy ilyen ügyben, de ha elmarasztalják az önvédelemből lövő vadászt, 40 ezer eurót fizethet az életére törő vad meglövéséért, megvonják fegyverviselési engedélyét, elkobozzák hivatalosan birtokolt fegyverét – részletezte a lehetséges következményeket Kiss Attila.

A medvék pedig tovább pusztítják a gazdák javait. Eddig a haszonállatokat célozták, következtek a gabonák. A búza, árpa, rozs aratása után csökkent a mezőkön levő élelem mennyisége, most a kukoricára összpontosítanak a medvék. Ha betakarítják a silókukoricát, a gazdáknak szinte reményük sem marad, hogy szemes kukoricát takarítsanak be.

Zágonban például több gazda döntött úgy, nem várják meg a kukorica érését, inkább lesilózzák, még akkor is, ha előre nem tudják, mi lesz a silózott takarmány sorsa.