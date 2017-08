Kitoloncolnak egy orosz újságírót (Ukrajna)

A 29 éves Kurbatovát az ukrán főváros központjában található otthona közelében ültették autóba az SZBU emberei. A Pervij Kanal közleménye szerint az újságírónőt korábban többször megfenyegették, egyebek között az ukrán függetlenség napjáról készített beszámolója miatt. Kurbatova az ukrán hatóságoknak az újságírókkal szembeni fellépéséről is tudósított.

Az orosz tévécsatorna emlékeztetett rá, hogy Kijev nemrégiben kitoloncoltatta Tamara Nyerszeszjant, az orosz állami rádió és televízió tudósítóját is, 2015-ben pedig kiutasította az ugyancsak Pervij Kanal megbízásából dolgozó Alekszandra Cserepnyinát és Jelena Makarovát.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy az orosz vezetésnek nincs tudomása Anna Kurbatova hollétéről, de erőfeszítéseket tesz a helyzet tisztázására.

Olena Hitljanszka, az SZBU szóvivője közölte, hogy Anna Kurbatovát kitoloncolják Oroszországba. Az ukrán hatóságok jelenleg az orosz újságírónő hivatalos kiutasításához szükséges dokumentumok összeállításán dolgoznak – tette hozzá. Ugyanakkor ostobaságnak nevezte az újságírónő elrablására vonatkozó orosz híradásokat. Ukrajna jogállam, és rendvédelmi szervei kizárólag a hatályos jogszabályok keretein belül tevékenykednek – hangsúlyozta. Hozzáfűzte, hogy ez történik mindenkivel, aki megengedi magának, hogy Ukrajna lejáratásával foglalkozzon.

Kurbatova szombaton felkerült a Mirotvorec (Béketeremtő) elnevezésű ukrán nacionalista weboldalra, amely az állítólag Ukrajna biztonságát veszélyeztető személyek adatait tartalmazza. Az újságírónőt azzal vádolták meg, hogy ukránellenes propagandát folytatott, valamint manipulálta a társadalmi jelentőségű információkat, és tendenciózus módon számolt be az eseményekről.