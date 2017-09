PulzArt kortárs összművészeti fesztivál

Sepsiszentgyörgyön a MAI program: 11 órától Kultúrfoci (Íróválogatott–Tamási Áron Színház csapata) a Vadász utcai sportcsarnokban; 12-től a Finger & Thumb Theatre The Ugly Duckling (UK) árnyjátéka a kamarateremben; 13–16 óráig Bélaműhely (HU) hangszerkészítő workshop a főtéren; 16-tól Gyíkemberek a spájzban – összeesküvés-elméletek és kamuhírek – moderátor: Ivácson András Áron, előadók: TGM, Hubbes László Attila, Kustán Magyari Attila, Nagy Zeni – a Szimplában; 18-tól a Finger & Thumb Theatre The Ugly Duckling (UK) árnyjátéka a kamarateremben; 19-től Íróválogatott: beszélgetés, felolvasás a Bod Péter Megyei Könyvtárban – résztvevők: Ágoston Zoltán, Farkas Zsolt, Kiss Tibor Noé, Kukorelly Endre, Nagy Dániel; 19-től OMG – performace típusú előadás Ioana Păun rendezésében az Andrei Mureşanu Színházban; 18-tól és 20-tól Látókép Ensemble: Ernelláék Farkaséknál – színielőadás Hajdu Szabolcs (HU) rendezésében az esketőházban; 21-től Ernelláék Farkaséknál (rendező: Hajdu Szabolcs) – filmvetítés a Művész moziban; 21.30-tól Lulu James (UK), zene – előzenekar: Générique – a Tamási Áron Színház nagytermében; 22.30-tól közönségtalálkozó az Ernelláék Farkaséknál című film és előadás alkotóival a Művész moziban; a Tein Teaházban zene: éjfélkor quidbop, 1-től Persian Empire (DE), 2-től Grid.

VASÁRNAP: 11–13 óráig Bélaműhely (HU) karmesterjáték gyerekeknek a főtéren; 12-től Erdélyi rémtörténetek – felolvasás Szabó Róbert Csaba Fekete Dacia. Erdélyi rémtörténetek című novelláskötetéből a Szimplában; 12-től a Finger & Thumb Theatre The Ugly Duckling (UK) árnyjátéka a kamarateremben; 14-től Élet a kapitalizmus után – posztkapitalizmus és kommunizus-forgatókönyvek a Tein Teaházban – moderátor: Kustán Magyari Attila, előadók: Ivácson András Áron, TGM, Nagy Zeni; 16-tól Gyöngyösi Csilla Öt dolog, amit nem jól tudtál az iszlámról című előadása a Tein Teaházban; 18-tól Szabó Róbert Csaba-közönségtalálkozó a Szimplában – beszélgetőtárs: Részeg Imola egyetemi oktató; 18-tól a Finger & Thumb Theatre The Ugly Duckling (UK) árnyjátéka a kamarateremben; 18.30-tól Ernelláék Farkaséknál (rendező: Hajdu Szabolcs) – filmvetítés a Művész moziban; 20-tól Tokyo Sound Land (JP) live act – koncert a nagyteremben.