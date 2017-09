Gól nélküli döntetlent játszottak (Labdarúgás)

A világbajnoki selejtező miatt szünetel az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, így az egyszeres bajnok Astra Brassóban tartott néhány napos felkészülést, amelynek végén edzőmérkőzést játszottak az újonc háromszékiekkel. Valentin Suciu a Bogdan Miron, Ciprian Răduțoiu, Cristian Oroş, Răzvan Damian, Florin Dumbravă, Mitra Szilárd, Linas Pilibaitis, Marius Papsys, Sandu Iovu, Dragoș Huiban és Stefan Nikolić kezdő tizenegyet küldte pályára, viszont a második félidőben játéklehetőséget kapott Niczuly Roland, Veress Zsombor, Issa Thiaw és Victor Astafei is.

Kevésbé látványos mérkőzést játszottak a csapatok, ezt pedig az eredmény is tükrözi, hiszen bár többet birtokolta a labdát az Astra, nem tudott igazán veszélyes helyzetet kidolgozni. Az első félidő végén Papsys jobb oldalról ívelt be Nikolić irányába, aki jó helyzetből erőtlenül fejelt, a hálóőr pedig védett. Szünet után továbbra is az Astra akarata érvényesült, ennek ellenére a szentgyörgyiek Pilibaitis révén közel álltak a gólszerzéshez, viszont a litván Huiban szögletét követően pöckölt néhány centivel a kapu mellé.

A mérkőzés után Valentin Suciu vezetőedző elmondta, többnyire azok a labdarúgók kaptak lehetőséget, akik máskor kevesebbet játszanak. Véleménye szerint ez a mérkőzés egy jó edzés volt, kedden pedig 17.30-tól a Kézdivásárhelyi SE csapatával játszanak újabb edzőmérkőzést a Sinkovits Stadionban. (miska)