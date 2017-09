Sima magyar győzelem a lettek ellen (Labdarúgás, világbajnoki selejtező)

Sem a magyar, sem pedig a lett válogatottnak nincs már reális esélye kijutni a jövő nyári oroszországi világbajnokságra, ennek ellenére Bernd Storck szövetségi kapitány csapata a 6. percben gólt szerzett: Varga Roland ívelt középre a bal oldalról, Kádár Tamás pedig 11 méterről a kapuba fejelt (1–0). A 26. percben kettőre növelték előnyüket a házigazdák, miután Dzsudzsák Balázs jobb oldali szögletét Szalai Ádám bólintotta a hálóba (2–0). A Storck-csapat továbbra is dominált, viszont a 40. percben szépített a többnyire védekezésre koncentráló lett csapat. Korhut Mihály nagyot hibázott hátul, Ginnts Freimanis pedig lecsapott a rossz passzra, majd Gulácsi Péter mellett a kapuba lőtt (2–1).

Szünet után sem változott a játék képe, viszont Szalai megsérült, így a 67. percben Böde Dániel lépett pályára helyette. Egy perccel később a házigazdák megszerezték harmadik góljukat, ráadásul ez is fejes gól volt, de ezúttal Aleksandrs Solovjovs – Dzsudzsák szabadrúgása után – a saját kapujába csúsztatott (3–1).

A mostani sikerrel továbbra is a B-csoport harmadik helyén álló magyarok vasárnap 21.45-től az Európa-bajnok portugálokat fogadják a Groupama Arénában. A mérkőzést az M4 Sport és a DigiSport 2 élőben közvetíti.

További eredmények:

* A-csoport: Franciaország–Hollandia 4–0, Luxemburg–Fehéroroszország 1–0, Bulgária–Svédország 3–2. A csoport állása: 1. Franciaország 16 pont, 2. Svédország 13, 3. Bulgária 12, 4. Hollandia 10, 5. Fehéroroszország 5, 6. Luxemburg 4.

* B-csoport: Svájc–Andorra 3–0 (gólszerzők: Seferović 43., 63., Lichtsteiner 67.), Portugália–Feröer-szigetek 5–1 (gólszerzők: C. Ronaldo 3., 29. – tizenegyesből, 64., W. Carvalho 58., N. Oliveira 84., illetve Baldvinsson 38.). A csoport állása: 1. Svájc 21 pont, 2. Portugália 18, 3. Magyarország 10, 4. Feröer-szigetek 5, 5. Andorra 4, 6. Lettország 3.

* H-csoport: Görögország–Észtország 0–0, Ciprus–Bosznia-Hercegovina 3–2, Belgium–Gibraltár 9–0. A csoport állása: 1. Belgium 19 pont, 2. Görögország 13, 3. Bosznia-Hercegovina 11, 4. Ciprus 10, 5. Észtország 5, 6. Gibraltár 0.

A vb-selejtező 8. fordulójának vasárnapi mérkőzései:

* A-csoport: Fehéroroszország–Svédország (19 óra – DigiSport 2), Hollandia–Bulgária (19 óra – DigiSport 1), Franciaország–Luxemburg (21.45 óra – DigiSport 3)

* B-csoport: Feröer-szigetek–Andorra, Lettország–Svájc

* H-csoport: Észtország–Ciprus, Gibraltár–Bosznia-Hercegovina, Görögország–Belgium (21.45 óra – Di­giSport 1). (miska)