Elesett hídfőállás

Tételesen ez azt jelenti, hogy már csak a hivatalos közlés szükségeltetik, és megszűnik a vásárhelyi katolikus iskola, az osztályoknak pedig vissza kell költözniük azokba az intézményekbe, amelyekből 2015-ben a katolikus gimnáziumot létrehozták. Egy részének az Unirea Főgimnáziumba, a többinek a Bolyai Farkas Gimnáziumba kellene betagolódnia.

Mit sem ért hát a szülők tiltakozása, fölöslegesen állt melléjük az RMDSZ, de még a magyar állam és a katolikus egyház közbenjárása is hiábavalónak bizonyult, győztek a román nacionalista erők, átvehetik uralmukat a katolikus egyház által épített és annak visszaszolgáltatott reprezentatív épület egésze fölött. Az elkeseredett harc pedig immár azért folytatódik, hogy a magyar osztályok költözhessenek a Bolyaiba, ne kelljen a román iskolában maradniuk.

Tanévkezdés előtt két héttel nem tudni, mi lesz a katolikus iskolába beiratkozott gyermekekkel, hol kezdik meg az új tanévet. Egyben maradhat a gimnázium, vagy szétszórják osztályait különböző intézmények között? Egyértelmű, a szándék az intézmény ellehetetlenítése, hisz hiába született kompromisszumos megoldás a nyár elején a pápai nuncius jelenlétében, a prefektúra jogi úton megtámadta, a minisztérium pedig nem akarja elfogadni, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fiókintézményeként működjék. Pedig már ez is a feladás egyik formája lett volna, de úgy tűnik, a román állam intézményeinek nem elég, amíg létezik ilyen iskola, az egyházzal megkötött szerződések szerint joga van az épület egy részéhez.

Ha már nem sikerült megakadályozni az épület visszaszolgáltatását, most mindent megtesznek, hogy kimarják onnan a magyarokat, színromán iskola foglalja el az egykori patinás magyar skóla helyét. Ez nyilvánvaló tavaly ősz óta, alig költöztek be a magyar osztályok, a korrupcióellenes ügyészség, a rendőrség bevetésével igyekeztek ellehetetleníteni a katolikus iskola létét. A jelek szerint sikerrel.

És már csak a szülők a tiltakoznak. Az RMDSZ mossa kezeit, hogy ők mindent megpróbáltak, de lám, politikai ügy lett a jogi kérdésből. A katolikus egyház hallgat, pedig tulajdonosként valójában neki lenne módja számonkérni a szerződésszegést. A magyar közösség pedig némán nézi, ismét elesett egy hídfőállásunk, és lám, még tüntetni, elégedetlenségünket, dühünket kifejezni sem toboroz senki.