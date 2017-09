Kutyafuttatókért tekertek

Mint Bereczki Kinga, a HKA igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a városháza nyilvántartása szerint Sepsiszentgyörgyön hatszáz kutyát tartanak tömbházban, számukra fontos lenne a biztonságos sétáltatás lehetőségének megteremtése, a leendő kutyafuttatókat is a tömbház-agglomerációk szerint tervezik megvalósítani. Egy ilyen létesítmény ára négyezer lej, a kivitelezéssel a kézdivásárhelyi Székely Kutya Klub egyesületet bíznák meg. És nem annyira a jelentkezést (a 17 órai indulásig mintegy kétszáz biciklis regisztrált), mint inkább a lelkesedést elnézve, talán össze is jön a tekerés célja, különösképp, hogy a megyeszékhely erősítést is kapott: harminc kézdivásárhelyi biciklis is csatlakozott az akcióhoz – de hát ez így is van rendjén, hiszen a céhes városban szervezett hasonló gyűjtéseken is mindig szép számban vesznek részt szentgyörgyiek.