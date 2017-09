Margarete filmkockái (PulzArt)

A lengyel Janek Turkowski 2008-ban egy németországi bolhapiacon vásárolta azt a hatvannégy filmtekercset, amely visszaröpítette őt a kommunista világ szürkeségébe, ami talán nem is ragadta volna meg a fantáziáját, ha nem véli felfedezni, hogy a néma filmkockákon folyton visszatér egy női alak. Hegyekben, a tengerparton, külföldi városokban kirándul hol kisebb, hol nagyobb társasággal, többször megfordul a Sanssou­ci-palota kertjében. Munkájára csupán egy laboratórium emlékeztet, amely lehet egy gyárban, atomerőműben vagy tán valamilyen titkos helyen. Néhány filmkockán felvonulás látható, egy épület ablakából filmezte valaki – tán éppen Margarete rejtett felvétele. Utcák, házak, terek, az ötvenes-hatvanas évek városképe, ma már csak kiállításokon látható járművek, térdig érő szoknya, mindenkin egyforma viharkabát.

Janek Turkowski digita­lizálta a filmeket – amelyek eredeti dobozán látni lehetett, hogy szavatosságuk lejárt 1962-ben –, próbálta összerakni a különben semmitmondó jeleneteket, és elképzelte, ki volt Margarete Ruhbe, s kik azok az emberek, akikkel megjelenik a felvételeken. Felfedezett egy másik, visszatérő szem­üveges női alakot, egy Margaretéhez hasonlót, akiről azt feltételezte, hogy a testvére.

Ha csupán annyit mutatna be Janek Turkowski a Margarete című filmes találkozókon, hogy mit őriztek meg az ötven-hatvan évvel ezelőtt készült felvételek egy Kelet-Németországban élő hölgy életéből, és hozzátenné a filmkockák jeleneteinek saját értelmezését, akkor is értékes időutazás lenne az általa bemutatott világ, de a történetnek csattanója is van: a filmbeli helyszínek alapján beazonosította Margarete Ruhbe németországi lakhelyét, és 2009-ben Martin barátjával együtt felkereste a 99 éves hölgyet. Jogi képviselője engedélyével megmutatta az ötven évvel azelőtt készült felvételeket, majd két év múlva visszatért, és újból a mozgóképek társaságában emlékeztette korábbi életére. Margarete 2011-ben, százegy éves korában hunyt el.