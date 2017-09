Hullnak a fejek a biztosítópénztárnál

Az igazgatóval együtt őrizetbe vették az egészségbiztosítási pénztár további 13 vezetőjét és alkalmazottját. Az ügyészség szerint 2016 januárja és 2017 augusztusa között az állami intézmény vezetői és hivatalnokai fiktív egészségügyi szolgáltatásokat számoltak el, ezzel mintegy 3 millió euróval károsították meg a biztosító költségvetését. A vádhatóság szerint a gyanúsítottak szervezett bűnözői csoportot létrehozva, otthoni betegellátási szolgáltatásokat számoltak el úgy, hogy hamis orvosi jelentéseket is csatoltak az aktákhoz. Előfordult az is, hogy a gyanúsítottak több alkalommal is előnyben részesítették a fiktív betegek aktáit a valóban támogatásra szoruló páciensekéivel szemben – állítja az ügyészség.