Esővel érkezik az ősz

A figyelmeztetés ma 18 órától hétfőn 18 óráig lesz érvényben. Ez idő alatt felhőszakadásra, villámlásra, viharos erejű szélre és jégesőre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 20, elszórtan akár a 30–40 litert is négyzetméterenként. Előbb az ország nyugati részén, majd vasárnap délutántól a déli, a központi és az északnyugati megyékben is hasonló időjárás várható. Hétfőn főleg az ország északi felében fog esni. A meteorológusok szerint a hétvégén a keleti és a déli régiókban a 32–34 Celsius-fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet, hétfőtől azonban fokozatosan lehűl az idő országszerte.