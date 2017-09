A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye vagyonkezelője, a Római Katolikus Státus 2014-ben kötötte a legutóbbi szerződést Marosvásárhely polgármesteri hivatalával, a város iskoláinak fenntartójával a tulajdonában levő iskolaépületek bérbeadásáról. A szerződés rögzíti, hogy az egyház tulajdonában levő egykori II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium épületein 2014 és 2019 között miként osztozik az Unirea Főgimnázium és a Római Katolikus Gimnázium. A szerződés külön cikkelyben rögzíti: „ha a Római Katolikus Gimnázium nem alakul meg, vagy a bérleti időszakban megszűnik, a szerződés érvényét veszti”. (Krónika)

A CSÚFOLÓDÁS ÁRA. Vizsgálatot rendelt el Florian Bodog egészségügyi miniszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetője a Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál, miután két ágyhoz kötött beteget hordágyon vittek be az intézménybe, hogy személyesen vehessék át az igényelt igazolást. A szaktárca ugyanakkor felszólította a Bihar megyei egészségbiztosító vezetőségét, hogy mielőbb végezze el a szükséges ellenőrzéseket, és büntessék meg a felelősöket. A minisztérium közleménye szerint a helyzet súlyosságára való tekintettel a szaktárca ellenőrző testületének felügyelői is vizsgálatot folytatnak a Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. (Agerpres)

NEM SIETTÉK EL. Csak most kapja meg az önkormányzat által beígért támogatást az a 28 besztercei család, amelyeknek a panellakása lakhatatlanná vált egy tavaly októberben történt gázrobbanás nyomán. Az érintettek egy része azóta is rokonoknál vagy az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott lakrészekben lakik. A besztercei helyi közgyűlés csütörtöki ülésén hagyta jóvá azt a határozatot, amelynek értelmében összesen hozzávetőleg 853 ezer lejt utalnak ki a tavaly októberben történt robbanás kárvallottjainak sürgősségi támogatás címen. Hasonló határozatot tavaly is elfogadtak, mivel azonban év végéig nem tudták elkölteni a pénzt, az a városkasszában maradt. A besztercei panellakásban 2016. október 19-én bekövetkezett robbanásban kilenc személy sérült meg. Egyikük, egy 24 éves fiatalember, aki abban a lakásban tartózkodott, amelyben a detonáció történt, tíz nappal később belehalt a sérüléseibe. A robbanás 65 lakásban okozott károkat. (Főtér)