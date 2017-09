Sepsiszentgyörgyön az OperaTúra A Kárpát-Haza OperaTúra ma és holnap Sepsiszentgyörgyön a nemrég megnyílt Sepsi Arénában veszi kezdetét Erkel Ferenc Hunyadi László című operájával és Ronald Hynd–Lehár Ferenc világhírű operettjének balettváltozatával, A víg özveggyel. Az opera román felirattal látható. A belépőjegy ára 10 lej, megvásárolható a helyszínen ma és holnap 16 órától kezdődően, vagy kapható a www.bilete.ro honlapon, a Román Posta bilete.ro jelzéssel ellátott telephelyein, illetve az Inmedio és Germanos bolthálózatban. A Bánki Donát utca 36. szám alatti EMNT Demokrácia-központban is segítséget nyújtanak az online jegyvásárlásban (telefon: 0267 310 551). Honlap: www.bilete.ro/categorii/cultural/opera-nationala-maghiara-budapesta. Különjáratokat indít a MultiTrans a városból a Sepsi Arénához ma és holnap 18, 18.15 és 18.30 órától. Indulás a Gólya utcából, megállók: Stadion, Domb utca, tervezőintézet, Lábas Ház, belvárosi református templom, Söröző (Transilvania Bank). A járatok ugyanezen az útvonalon biztosítják a szállítást visszafelé is az előadások végeztével.

A Háromszék Táncegyüttes szabadtéri évadnyitója

A Háromszék Táncegyüttes idén is szabadtéren tartja évadnyitó előadását: szeptember 8-án, pénteken 18 órától Az én mesém című produkcióval várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat Sepsiszentgyörgy főterén.

A Furik Rita rendezésében készült nagy sikerű gyermekelőadást 2014-ben mutatták be, azóta Erdély összes nagyvárosában és számos szórványtelepülésen látható volt. Több alkalommal turnéztak vele Magyarországon és Felvidéken, idén pedig az Egyesült Királyságban is színpadra léptek. A táncmesét 85 alkalommal játszották, az évadnyitó előadás pedig búcsúztató is egyben, szeptember 8-án utolsó alkalommal lehet megtekinteni.

Az én mesém a világirodalom és a magyar folklór ősmeséinek tiszta, egyszerű történeteiből, motívumaiból, valamint a varázsénekek mágikus erejéből építkezik. Az alkotófolyamatban Prezsmer Boglárka és Benkő Éva segítette a rendező munkáját. Az előadás mesés zenei világának megteremtésében Orbán Ferenc és a Heveder zenekar működött közre.

Emlékséta az M Stúdióval

A Tandem Turkey európai–török együttműködési programban szeptember 5-én kulturális rendezvény helyszíne lesz Sepsiszentgyörgy. A két állomáson megvalósuló projektben júliusban tartották az isztambuli bemutatót, szeptember 5-én pedig sepsiszentgyörgyi témák kerülnek feldolgozásra. Az M Stúdió részvételével módosul az emlékséta, ugyanis az előre regisztrált résztvevők rövid performance keretében élik át a történet legfontosabb momentumait, vagyis nemcsak simán hallgatók, passzív szemlélődők, hanem részeseivé válnak egy elfeledett emberi történetnek. A szeptember 5-én, kedden 18 órakor induló emléksétára a tandem@m-studio.ro e-mail-címen lehet jelentkezni ma éjfélig. A programról részletek az esemény Face­book-oldalán olvashatók: The Hidden Stories of Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe.

Irodalmi pályázati felhívás

Az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület idén is meghirdeti pályázatát az Ignácz Rózsa Alkotói és Prózamondó Versenyre V–VIII., IX–XII. osztályosok, valamint felnőttek számára. Az alkotói verseny hívó szava: játék. Minden versenyző egy művel pályázhat. Az irodalmi alkotás terjedelme (függetlenül a műfajtól) legtöbb 5 oldal lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es, 1,5-ös sorköz). Az irodalmi alkotások leadási határideje szeptember 25. A prózamondó versenyre választott szövegek vagy szövegrészletek terjedelme legtöbb 2–2 oldal lehet, az egyiket kötelezően Ignácz Rózsa valamelyik művéből kell választani, a másik szabadon választott erdélyi magyar írótól származhat. A verseny hívó szava: igazság. A benevezési határidő mindkét versenyre szeptember 25. Jelentkezni lehet és az alkotások beküldhetők Sarkadi Tünde Angela tanárnő e-mail-címére – sarktunde@gmail.com – vagy az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület Facebook-oldalára. A versenyre jelentkezők tüntessék fel a nevet, a lakcímet (helységnévvel együtt), az iskola nevét, az osztályt, a telefonszámot vagy az e-mail-címet.

Tortoma Önképzőkör

Szeptember 5-én, kedden 19 órától az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében levetítik Bokor Katalin (Vargyas), a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karának végzőse Elveszett ember című dokumentumfilmjét. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szeptember 6-án, szerdán 16–18 óráig Alsócsernátonban a Sylvester Lajos Községi Könyvtárban, 18–20 óráig Felsőcsernátonban a Bod Péter Népházban, valamint szeptember 13-án, szerdán 16–18 óráig Albisban, 18–20 óráig Ikafalván a faluházban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes. Aki Háromszéken szeretné beadni magyar állampolgársági kérelmét, valamint anyakönyveztetni szeretne, hogy ne kelljen Csíkszeredába utaznia, keresse fel az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság tér 7-es tömbház, A lépcsőház, 3-as lakrész, telefon: 0267 377 773, 0734 640 118).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kökösbácsteleken mától szerdáig 8–16 óráig, Árapatakon mától szerdáig 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

BEZÁR A STRAND. Tájékoztatják a vendégeket, hogy a sepsiszentgyörgyi városi strand mától bezár.

USZODA. A sepsiszentgyörgyi uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 után várják.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Kézdialmáson és Csomortánban, kedden Kommandón gyűjti.

KÖNYVTÁR. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós városi könyvtár szeptember 5-étől visszatér a hosszabbított programra: hétfőn, pénteken 9–16, kedden, szerdán, csütörtökön 9–18, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A belső felújítási munkák miatt meghatározatlan időre szünetelnek a következő szolgáltatások: Meseklub, biblioterápia, internethasználati tanfolyam, óvodások és iskolások csoportos könyvtárlátogatása. Továbbra is működik a dokumentumkölcsönzés a könyvtár pincéjében.

E-MIL-ÍRÓTÁBOR. Irodalom­stratégiák Erdélyben és a Kárpát-medencében címmel Árkoson az Európai Tanulmányi Központban tartja az E-MIL XVI. Írótáborát szeptember 7–10. között.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 23-as Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.