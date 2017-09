Ötgólos vereség Csíkszeredában (Labdarúgás, III. liga)

Az esélyesebb félnek tartott csíkszeredaiak már a 7. percben megszerezték a vezetést Pál Kristóf révén, majd a 17. percben a marokkói Soufiane Jebari kettőre növelte a Hargita megyeiek előnyét. Szünet előtt Benkő-Bíró Norbert is eredményes volt, így a céhes városiak háromgólos hátrányban vonulhattak az öltözőbe.

A második félidőben a csereként beálló, a Sepsi OSK csapatában is játszó Bajkó Barna egy tizenegyest értékesített, majd a 79. percben Pál Kristóf megszerezte második gólját is, beállítva a végeredményt. A 85. percben faraghatott volna hátrányából a KSE, viszont Alin Babei elhibázta a büntetőrúgást, így elszenvedte első vereségét a Gazda József által irányított csapat.

A Kézdivásárhelyi SE egy ponttal a rangsor 10. helyén áll, míg az FK Csíkszereda négy ponttal a negyedik. A harmadik fordulóban a céhes városiak Barcarozsnyó csapatát fogadják a Sinkovits Stadionban, míg a csíkszeredaiak Roman vendégei lesznek.

III. ligás labdarúgó-bajnokság, 2. forduló: FK Csíkszereda–Kézdivásárhelyi SE 5–0 (3–0). Csíkszereda, Erős Zsolt Aréna, mintegy 1000 néző. Vezette: Mădălin Dicu (Bucov). Csíkszereda: Nagy–Csíki, Lőrincz, Savin (Csürös 54.), Csiszer, Benkő-Bíró, Hodgyai (Bajkó 46.), Soufiane (Bálint 75.), Eder, Györgyi (Majzik 66.), Pál. Edző: Vágó Attila. KSE: Bunduc–Gazda, Szabó (Albu 62.), Oláh (Gajdó T. 57.), Ştefănescu, Bori­cean, Păun, Kurtuly (Rancz 76.), Gajdó G., Gáll (Babei 34.), Tankó. Edző: Gazda József. Gólszerzők: Pál (7., 79.), Sou­fiane (17.), Benkő-Bíró (41.), Bajkó (60. – tizenegyesből).

További eredmények: Bákói Aerostar–Bucovina Rădăuţi 4–1, Galaci Metalosport–Roman 0–8, Barcarozsnyó–Valea Mărului 1–2, Sporting Lieşti–Paşcani 4–0, Szászhermányi FC–Focşani 0–0, Galaci Oţelul–Székelyudvarhelyi FC 3–1, Darabani áll.

A rangsor:

1. Oţelul 2 0 0 11–1 6

2. Lieşti 2 0 0 6–1 6

3. Roman 1 1 0 10–2 4

4. Csíkszereda 1 1 0 7–2 4

5. Szászhermány 1 1 0 5–1 4

6. Aerostar 1 1 0 4–1 4

7. Valea Mărului 1 1 0 4–3 4

8. Barcarozsnyó 1 0 1 5–3 3

9. Focşani 0 2 0 0–0 2

10. KSE 0 1 1 2–7 1

11. Darabani 0 0 1 1–2 0

12. Rădăuţi 0 0 1 1–4 0

13. Székelyudvarhely 0 0 2 2–8 0

14. Paşcani 0 0 2 1–8 0

15. Metalosport 0 0 2 0–16 0

A 3. forduló mérkőzései: Székelyudvarhelyi FC–Galaci Metalosport, Focşani–Galaci Oţelul, Bucovina Rădăuţi–Szászhermányi FC, Darabani–Bákói Aerostar, Valea Mărului–Sporting Lieşti, Kézdivásárhelyi SE–Barcarozsnyó, Roman–FK Csíkszereda, Paşcani áll. (miska)