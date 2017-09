Hamilton nyert és átvette a vezetést az összetettben (Forma–1)

A 32 éves Hamiltonnak ez volt az idei hatodik, pályafutása 59. futamgyőzelme, Monzában pedig már negyedszer diadalmaskodott. Hamilton mögött csapattársa, a finn Valtteri Bottas végzett a második helyen.

A rajtot Hamilton jól kapta el, elsőnek fordult el a célegyenes végén, miközben a harmadik kockából startoló Esteban Ocon feljött másodiknak. A Hamilton mellől induló újonc, Lance Stroll a harmadik helyre sorolt be, de ezt a pozíciót elvette tőle a második kör végén Bottas. A finn egy körrel később elment Ocon mellett is, ezzel már második volt. A hatodik helyről startoló Vettel is megkezdte a felzárkózást, az ötödik kör végén már a negyedik helyen száguldott.

A kerékcserék után Ocont és Strollt Kimi Räikkönen, valamint Daniel Ricciardo is megelőzte, így a fiatal pilótáknak a hatodik és a hetedik hely maradt elérhető. Az élmezőnyből Vettel állt ki elsőként kerékcserére, mégpedig a 32. körben, majd Hamilton kapott friss abroncsokat a 33., Bottas pedig a 34. körben. A bokszlátogatások után nem változott a helyzet az élen, Hamilton előnye 24–25 másodperc volt Vettellel szemben, Bottas pedig 3,5 másodperces lemaradással követte a versenyben vezető csapattársát a második helyen. A hajrában már nem történt jelentős változás, Hamilton magabiztosan győzött, Bottas értékes pontokat szerzett és vett el Vetteltől, aki pedig a balul sikerült időmérő edzés után mentette a menthetőt. Hamilton előnye ezzel a győzelemmel három pont Vettel előtt a világbajnoki pontversenyben. A vb két hét múlva Szingapúrban folytatódik.